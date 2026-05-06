© Foto: Frank Rumpenhorst - picture alliance / dpaNeue Vorschriften in den USA und Europa treiben Konzerne dazu, sich von chinesischen Lieferanten Seltener Erden abzuwenden - mit spürbaren Folgen für den Markt.Neue staatliche Vorgaben in den USA und Europa verändern den globalen Markt für Seltene Erden spürbar. Kunden wenden sich zunehmend von chinesischen Anbietern ab und suchen alternative Lieferquellen. Das sagte die Chefin des australischen Konzerns Lynas Rare Earths am Mittwoch, wie Reuters berichtet. China dominiert seit Jahren die Produktion dieser Metalle und Magnete. Sie sind zentral für Branchen wie Automobilbau und Verteidigung. Das Land bietet die weltweit günstigsten Preise und galt lange als Standardlieferant. Doch …Den vollständigen Artikel lesen
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