EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
Wesentliche Finanz- und Geschäftszahlen in Q1/26:
Fortschritte bei der Digital-Photonics-Strategie:
Ausblick Q2/26
Kommentar zu GJ26
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (06. Mai 2026) - ams OSRAM tritt über Entwicklungsvereinbarung mit führendem AI-Photonics-Kunden in den AI-Data-Center-Markt ein und sieht Pfad zu positivem Free Cashflow in 2027
"Wir haben einen sehr soliden Start in das Geschäftsjahr verzeichnet. Die Unterzeichnung einer Entwicklungsvereinbarung mit einem Marktführer für AI Photonics Lösungen für KI-Rechenzentren stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein dar und verdeutlicht klar, dass unsere Transformation zum führenden Unternehmen im Bereich Digital Photonics zunehmend an Dynamik gewinnt. Gleichzeitig arbeiten wir zügig an der Abrundung unseres Portfolios, um der entscheidende Partner für die nächste Generation KI gestützter Augmented Reality Brillen zu werden", sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
Q1/26 Geschäfts- und Ergebnisübersicht
Im ersten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 796 Mio. Euro und lag damit im oberen Bereich der prognostizierten Spanne. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorquartal um 9 % zurück, im Wesentlichen bedingt durch typische Saisonalität sowie die teilweise Dekonsolidierung des Speziallampengeschäfts ("Specialty Lamps") nach dem Verkauf an Ushio Inc.
Im Jahresvergleich sank der Konzernumsatz leicht - insbesondere aufgrund von Währungseffekten (schwächerer US-Dollar), dem Auslaufen von Nicht-Kernaktivitäten im Halbleiterbereich ("Re-establish the Base") sowie dem Verkauf des Speziallampengeschäfts. Auf vergleichbarer Basis - bei konstantem EUR/USD-Wechselkurs und unter alleiniger Betrachtung des fortgeführten Geschäfts - wäre der Umsatz des Kernportfolios um rund 8 % gestiegen.
Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 16,5 % am oberen Ende der Prognosespanne; das bereinigte EBITDA belief sich auf 131 Mio. Euro.
Das bereinigte Nettoergebnis lag bei -72 Mio. Euro. Haupttreiber waren höhere Nettofinanzierungskosten, maßgeblich durch eine negative Umbewertung der in den ausstehenden Senior Notes enthaltenen Call Option sowie die üblichen, quartalsweise anfallenden Bereinigungen für Transformationskosten, Kaufpreisallokationen und aktienbasierte Vergütungen.
Q1/26 Digital Photonics Strategie: jüngste Fortschritte
Digital Photonics ist der zentrale Wachstumsmotor der Langfriststrategie des Unternehmens. Durch die Kombination fortschrittlicher, pixelierter Emitter, Sensoren und Elektronik werden Lichtemission und optische Sensorik digital gesteuert. Dies ermöglicht Anwendungen wie dynamische Beleuchtung, lichtbasierte Sensorik, Projektion, Energielenkung sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
Im ersten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen folgende Fortschritte bei der Umsetzung der Digital Photonics Strategie:
• AI-Photonics: Hochparallele, auf Mikro-Emitter-Arrays basierende optische Datenverbindungen stellen ein vielversprechendes Wachstumsfeld für KI-Rechenzentren dar. Das Unternehmen hat jüngst einen Prototyp präsentiert und nun eine Entwicklungsvereinbarung mit einem führenden AI Photonics Industriepartner zur Kommerzialisierung unterzeichnet. Diese sogenannten "slow and wide"-Interconnects bieten Vorteile hinsichtlich Energieeffizienz, Thermik, Bandbreitendichte und Skalierbarkeit.
• Augmented Reality: KI-gestützte Augmented Reality Smart-Glasses bieten eine bedeutende Wachstumschance. ams OSRAM zielt darauf ab, entscheidende Systemkomponenten zu liefern, die anspruchsvolle Anwendungsfälle ermöglichen und den Alltagsnutzen verbessern. Das Unternehmen schätzt ein Umsatzpotenzial von 50 bis 100 Euro pro Smart Glass abhängig von der Stückzahl und des Lebenszyklus. Bereits heute liefert das Unternehmen mehrere Komponenten seines Portfolios in am Markt verfügbare Smart-Glasses.
Q1/26 Cash-Generierung und Bilanz-Update
Der Free Cashflow - definiert als operativer Cashflow einschließlich gezahlter Nettozinsen abzüglich CAPEX nach Förderungen sowie zuzüglich Erlösen aus Desinvestitionen - belief sich im ersten Quartal auf 37 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal lag der Wert bei -28 Mio. Euro.
Im Rahmen des beschleunigten und umfassenden Plans zur Entschuldung der Bilanz (angekündigt am 30. April 2025) hat das Unternehmen verschiedene Desinvestitionsvereinbarungen unterzeichnet. Dazu zählen der Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment & Industry ("Specialty") Lamps an Ushio Inc. (unterzeichnet am 29. Juli 2025) sowie die Veräußerung des nicht-optischen Mixed-Signal-Sensorgeschäfts an Infineon (unterzeichnet am 3. Februar 2026).
Insgesamt erwartet das Unternehmen Mittelzuflüsse von rund 670 Mio. Euro, wovon rund 90 Mio. Euro Anfang März 2026 mit dem Closing der Specialty-Lamps-Transaktion an Ushio vereinnahmt wurden.
Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 1.317 Mio. Euro.
Die Nettoverschuldung blieb zum Quartalsende mit 1.071 Mio. Euro weitgehend stabil gegenüber 1.078 Mio. Euro zum Ende des vierten Quartals 2025. Der bilanziell erfasste Gegenwert der Sale-and-Lease-Back-Transaktion in Malaysia erhöhte sich um 14 Mio. Euro, was auf den Nettoeffekt aus quartalsweisen aufgelaufenen Zinsen sowie Wechselkursveränderungen des MYR zurückzuführen ist.
Zum Ende des ersten Quartals 2026 hielt der Konzern rund 88 % der Aktien der OSRAM Licht AG.
Q1/26 Business Unit (BU) Ergebnisse und Sektorentwicklung
Halbleitergeschäft
Die Halbleiterumsätze beliefen sich in Q1/26 auf 551 Mio. Euro nach 571 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das Wachstum im Kernportfolio - insbesondere durch kundenspezifische Sensorprodukte, die vor zwei Jahren eingeführt wurden - glich die Effekte aus veräußerten bzw. eingestellten Nicht-Kernaktivitäten weitgehend aus. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Wachstum von rund 9 %, bereinigt um den EUR/USD-Wechselkurseffekt (rund 46 Mio. Euro) sowie das auslaufende Nicht-Kernportfolio.
Opto-Semiconductors (OS)
Der typische saisonale Rückgang im ersten Quartal fiel dieses Jahr weniger stark aus. Nach einem schwachen Januar erholte sich die Nachfrage im Februar und März deutlich, was auf eine gewisse Wiederaufstockung der Lagerbestände in der Lieferkette angesichts anhaltender makroökonomischer Unsicherheit hindeutet; kurzfristige Bestellmuster blieben jedoch die Norm, insbesondere im Automotive-Bereich. Das bereinigte EBITDA sank auf 55 Mio. Euro (Q4/25: 72 Mio. Euro), u. a. aufgrund von Währungseffekten und Edelmetallpreisen. Im Jahresvergleich verbesserte sich das bereinigte EBITDA aufgrund höherer Produktionsvolumina, was in den Umsätzen durch Währungseffekte überlagert wird.
CMOS-Sensors and ASICs (CSA)
Der Umsatz ging saisonal bedingt auf 224 Mio. Euro zurück (Q4/25: 265 Mio. Euro). Die Profitabilität entwickelte sich weitgehend im Einklang mit dem Umsatzrückgang, mit einem bereinigten EBITDA von 24 Mio. Euro nach 42 Mio. Euro im Vorquartal. Im Jahresvergleich lag das bereinigte EBITDA niedriger, bedingt durch höhere F&E-Aufwendungen zur Finanzierung von Wachstumsprojekten sowie negative Wechselkurseffekte.
Dynamik der Halbleiterindustrie
Automotive:
Die Umsätze im Automotive-Geschäft blieben im Quartalsvergleich weitgehend stabil, da der typische saisonale Rückgang durch eine im Quartalsverlauf wieder anziehende Nachfrage teilweise kompensiert wurde; Kunden bestellten weiterhin sehr kurzfristig. Im Jahresvergleich ging das Geschäft moderat um 4 % zurück, im Wesentlichen aufgrund von Währungseffekten. Regional blieb China der wettbewerbsintensivste Markt, während sich andere Regionen stabiler entwickelten.
Industrial & Medical (I&M):
Die Umsätze sanken sequenziell auf 156 Mio Euro und spiegelten die typische Saisonalität wider - insbesondere Horticulture verzeichnete seinen saisonalen Tiefpunkt - bei weiterhin vorsichtigem Bestellverhalten. Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um 11 %, getragen von einer fortgesetzten Stabilisierung in den Endmärkten und einer schrittweisen Erholung in Industrieautomation und Medizintechnik.
Consumer:
Der Umsatz ging saisonal im Einklang mit dem typischen Abschwung im ersten Quartal auf 178 Mio Euro zurück. Im Q4/25 waren noch 202 Mio Euro zu verzeichnen. Die Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten blieb solide, während das Geschäft mit klassischen Sensorportfolio-Produkten für Premium-Smartphones im Rahmen der Erwartungen lag. Im Jahresvergleich resultierte der Rückgang im Wesentlichen aus Währungseffekten und dem Auslaufen von Nicht-Kernportfolio-Produkten.
Distributionsgeschäft:
Das Distributionsgeschäft verbesserte sich bei einem starken Book-to-Bill-Verhältnis und bei gleichzeitig gesunden Lagerbeständen; Europa und Amerika entwickelten sich dabei relativ stärker als China.
Lamps & Systems (L&S, traditionelle Auto- und Industrielampen):
Lamps & Systems machte rund 31 % des Konzernumsatzes im Q1/26 aus. Vor dem Hintergrund der einmonatigen Dekonsolidierung des Speziallampen-Umsatzes gingen die Umsätze sequenziell um 13 % zurück und reflektieren im Wesentlichen die Saisonalität. Der saisonale Rückgang wurde teilweise durch stärkere Marktanteilsgewinne als üblich abgefedert.
Das bereinigte EBITDA stieg auf 56 Mio. Euro (Q4/25: 51 Mio. Euro), getragen von einem vorteilhaften Produktmix, einem starken Aftermarket-Beitrag und operativem Leverage, und kompensierte damit niedrigere Volumina sowie den Dekonsolidierungseffekt. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich sequenziell um 460 Basispunkte auf 22,8 %.
Ausblick auf das zweite Quartal 2026
Geschäftsausblick
Für das traditionelle Autolampengeschäft erwartet das Unternehmen im Quartalsvergleich einen Umsatzrückgang im Einklang mit dem typischen saisonalen Verlauf des Aftermarket-Lichtgeschäfts, kombiniert mit dem vollen Dekonsolidierungseffekt aus dem Verkauf des Speziallampen-Geschäfts, der teilweise durch Marktanteilsgewinne infolge der Schwäche eines wesentlichen Wettbewerbers kompensiert wird.
Für das Halbleitergeschäft erwartet das Unternehmen:
Insgesamt dürfte sich das Halbleitergeschäft sequenziell verbessern, gestützt durch einen über dem saisonüblichen Niveau liegenden saisonalen Aufschwung.
Der Konzern erwartet für Q2 Umsätze in einer Spanne von 725 Mio. Euro bis 825 Mio. Euro, basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,17. Der negative US-Dollar-Effekt gegenüber dem Vorjahr liegt in der Größenordnung von rund 25 Mio. Euro.
Das bereinigte EBITDA wird in Einklang mit der Umsatzentwicklung bei 15,5 % ± 1,5 % erwartet.
Kommentar zu GJ26
Die Erwartungen für das Gesamtjahr bleiben unverändert. Angesichts der Desinvestitionen und eines schwächeren US-Dollars rechnet das Unternehmen mit einem moderaten Rückgang der Umsätze im Jahresvergleich. Das bereinigte EBITDA wird durch verschiedene Einmaleffekte belastet, darunter Effekte im Zusammenhang mit Desinvestitionen, verbleibenden Gemeinkosten, höheren Edelmetallpreisen und weiteren temporären Faktoren.
Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Free Cashflow von über EUR300Mio. inklusive Desinvestitionen erwartet. Exklusive Desinvestitionen wird für das Geschäftsjahr 2026 ein deutlich negativer Free Cashflow erwartet, im Wesentlichen bedingt durch die Reduzierung des Factorings, die Rückzahlung von Kundenanzahlungen sowie temporäre Übergangseffekte.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen eine Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow (inklusive Nettozinsaufwand, exklusive Desinvestitionen).
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Finanzinformationen sowie eine umfassende Investorenpräsentation zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2025 sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
ams OSRAM wird am Donnerstag, den 7. Mai 2026, eine Pressekonferenz sowie eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 abhalten.
Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren beginnt um 9:45 Uhr MEZ und kann per Webcast verfolgt werden. Die Telefonkonferenz für Journalistinnen und Journalisten findet um 11:00 Uhr MEZ statt.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.
"Sense the power of light" - unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS (ungeprüft)
1)Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider
Konzern-Bilanz nach IFRS (ungeprüft)
Konzern-Kapitalflussrechnung nach IFRS
(ungeprüft)
Überleitung von bereinigten Zahlen zu ausgewiesenen Zahlen nach IFRS
1)Der akquisitionsbedingte Aufwand inkludiert Abschreibungen und Wertminderungen von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, sowie Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten.
2) Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.
Ende der Insiderinformation
06.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
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|ISIN:
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|WKN:
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