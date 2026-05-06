© Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesMilliardär und Hedgefonds-Manager Bill Ackman ist der Ansicht, dass Qualitätsaktien trotz der jüngsten neuen Allzeithochs an den Märkten weiterhin günstig sind.Der Gründer und CEO von Pershing Square Capital Management erklärt, dass sein Unternehmen kürzlich 5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat und dieses Kapital aktiv investiert - etwa 35 Prozent. davon sind bereits angelegt. Das sagt er in einem aktuellen Interview gegenüber CNBC. "Interessanterweise glaube ich, dass Aktien - also die Unternehmen, die wir mögen - trotz der allgemeinen Marktentwicklung immer noch ziemlich günstig sind. Wenn man die Bewertungskennzahlen vergleicht, liegen wir heute vielleicht im niedrigen 20er-Bereich, …Den vollständigen Artikel lesen
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