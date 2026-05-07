Andersen Global stärkt seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in den USA durch eine Kooperationsvereinbarung mit NetExpat, einer Kanzlei, die sich auf Mitarbeiterunterstützung, interkulturelles Training und Führungskräfteentwicklung für international mobile Mitarbeiter spezialisiert hat.

NetExpat wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet und ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Global Mobility und Talentmanagement, der multinationale Kunden weltweit betreut. Das Unternehmen bietet Bewertungs-, Schulungs- und Coaching-Programme an, die darauf ausgelegt sind, globale Belegschaften und ihre umziehenden Mitarbeiter zu unterstützen, darunter Bewertungen der interkulturellen Bereitschaft, wirkungsvolle Kulturschulungen, Unterstützung bei der Karriere und Integration von Ehepartnern sowie Talententwicklungsprogramme für international ausgerichtete Teams.

"Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert sich NetExpat darauf, Unternehmen und ihren Mitarbeitern zu helfen, im Rahmen der internationalen Mobilität erfolgreich zu sein", sagte Alain Verstandig, Mitbegründer und CEO von NetExpat. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, dieses Engagement zu verstärken, unser Fachwissen auf eine breitere globale Plattform zu bringen und Unternehmen dabei zu helfen, stärkere, widerstandsfähigere globale Teams aufzubauen."

"Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Kunden bei der Bewältigung komplexer grenzüberschreitender Mobilitätsanforderungen zu unterstützen", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "NetExpat erweitert unsere globale Plattform um eine bedeutende Dimension und verbessert die Dienstleistungen, die wir multinationalen Organisationen und ihren internationalen Belegschaften anbieten."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute weltweit über mehr als 50.000 Fachleute sowie eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen.

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