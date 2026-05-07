Die wöchentlichen Veröffentlichungen, die jeweils dienstags vom 6. Januar bis zum 2. Juni erscheinen, knüpfen an die Diskussionen aus den Flaggschiff-Debatten und den globalen Townhall-Veranstaltungen von Doha Debates an

Die Doha Debates der Qatar Foundation setzen die Veröffentlichung ihrer wöchentlichen Doha Debates-Podcast-Folgen fort, die bis zum 2. Juni jeden Dienstag ausgestrahlt werden. Seit dem Start am 6. Januar hat die Staffel weltweit führende Denker zu einem direkten Austausch über die entscheidenden Fragen unserer Zeit zusammengebracht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260505452540/de/

Doha Debates podcast examines the global questions shaping society. Weekly Tuesday releases from January 6 through June 2 extend conversations from Doha Debates' flagship debates and global town halls. (Photo: AETOSWire)

Der Doha Debates Podcast greift Themen auf, die erstmals in den Flaggschiff-Debatten und Bürgerversammlungen von Doha Debates behandelt wurden, und bietet einen vertieften, intensiven Austausch, der durch einen offenen, auf Wahrheitsfindung ausgerichteten Dialog verschiedene Disziplinen, Regionen und Weltanschauungen miteinander verbindet.

In der neuesten Folge mit dem Titel "Do conspiracy theories have any value? (Haben Verschwörungstheorien einen Wert?)", moderiert von Dareen Abughaida, diskutieren Heather Berlin, Alex Berenson, Nuurrianti Jalli und Andrea Kitta über den wachsenden Einfluss von Verschwörungstheorien, Falschinformationen und sogenannten "Fake News" auf die Gestaltung des öffentlichen Diskurses.

Verschwörungstheorien wurden früher als paranoides Randphänomen abgetan. In den letzten Jahren haben sie jedoch Einzug in den Mainstream gehalten. Im Internet kursieren Behauptungen über Wahlbeeinflussung, das Gesundheitswesen und den "Deep State", die sogar von Regierungsvertretern wiederholt werden.

In dieser Folge wird die Frage gestellt, ob Verschwörungstheorien in einer Welt, in der die Unsicherheit groß und die institutionelle Rechenschaftspflicht gering ist, tatsächlich einen Wert haben. Verstärken sie lediglich die Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformation? Oder bieten sie den Menschen eine Möglichkeit, echte Skepsis gegenüber Systemen zum Ausdruck zu bringen, die oft undurchsichtig oder nicht rechenschaftspflichtig erscheinen?

Heather Berlin verweist auf die kognitiven Wurzeln des Verschwörungsdenkens und erklärt: "Solche Erzählungen sind von Natur aus ansprechend, weil sie ein Gefühl von Ordnung und Abgeschlossenheit vermitteln und komplexe oder ungewisse Realitäten dadurch kohärent und verständlich erscheinen lassen."

Nuurrianti Jalli hebt die Rolle digitaler Plattformen bei der Verbreitung und Aufrechterhaltung dieser Narrative hervor und merkt an: "Verschwörungstheoretische Inhalte steigern die Nutzeraktivität auf diesen Plattformen und tragen damit direkt zu deren Werbeeinnahmen bei."

Die kommenden Folgen dieser Staffel behandeln Themen wie Bewegungen für soziale Gerechtigkeit, Widerstand, zeitgenössische Kunst, Kinderlosigkeit und Fußball und untersuchen jeweils, wie kulturelle, soziale und politische Veränderungen Gesellschaften und Identitäten neu prägen.

In weiteren Debatten wird weiterhin untersucht werden, wie Informationsökosysteme, mediale Narrative und neue Technologien die öffentliche Meinung, das Vertrauen und die kollektive Identität in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld beeinflussen.

Insgesamt spiegelt diese Saison das Engagement von Doha Debates wider, Raum für einen tiefgründigen, auf Wahrheitsfindung ausgerichteten Dialog zu schaffen einen Dialog, in dem komplexe Themen mit Tiefe, Nuancen und einer Vielfalt an Perspektiven erörtert werden können.

"Do conspiracy theories have any value? (Haben Verschwörungstheorien irgendeinen Wert?)" ist ab sofort zusammen mit allen in dieser Staffel veröffentlichten Folgen auf den wichtigsten Podcast-Plattformen, auf YouTube und unter DohaDebates.com verfügbar.

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Über Doha Debates

Doha Debates bringt eine Avantgarde intellektuell neugieriger Wahrheitssuchender zusammen, um konstruktiv über Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren und so eine bessere Zukunft zu gestalten. Im Mittelpunkt steht Einigkeit statt Spaltung und wir fördern Gespräche, die uns zusammenführen, anstatt uns zu trennen.

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*Quelle: AETOSWire

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