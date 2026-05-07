DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LEITZINSEN - Eine Erhöhung des Leitzinses als Reaktion auf die hohe Inflation und den Krieg in Nahost wird immer wahrscheinlicher. "Wir hoffen alle darauf, dass sich die geopolitische Lage beruhigt und die Energiepreise, also vor allem die Öl- und Gaspreise, wieder stärker zurückgehen", sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und betonte gleichzeitig: "Aber wenn sich die Aussichten nicht merklich verbessern, würde ich erwarten, dass wir im Juni die Zinsen erhöhen." (RND)

ENTLASTUNGSPRÄMIE - Die Mehrheit der mittelständischen Familienunternehmen wird die steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro für ihre Mitarbeiter nicht bezahlen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Verbands der Familienunternehmer hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. "Die Prämie können viele Unternehmer nach mehreren Jahren Rezession gar nicht stemmen. Laut unserer aktuellen Umfrage wollen 57 Prozent der Unternehmer die Prämie nicht zahlen, 31 Prozent nur teilweise, nur 12 Prozent zahlen sie", sagte die Präsidentin des Verbands, Marie-Christine Ostermann, der Zeitung. "Die Regierung spricht von Entlastung, wälzt die Kosten aber auf die Unternehmen ab. Und das in der längsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg." (Rheinische Post)

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May 07, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)

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