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Dow Jones News
07.05.2026 06:45 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. Mai

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. Mai 

=== 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call) 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q 
     (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q 
     (07:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Aumovio SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call) 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (13:00 Earnings-Call) 
  07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang März 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   +1,0% gg Vm 
     zuvor:    +0,9% gg Vm 
  08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März 
  ß8:00 DE/Umsatz im Dienstleistungssektor Februar 
  08:00 GB/Kommunalwahlen 
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz zu 
     Finanzintegration (14:00 Panel-Moderation durch Elderson) 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/Adidas AG, HV 
*** 10:00 DE/Allianz SE, HV 
*** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV 
*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV 
  10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:30 DE/Talanx AG, HV 
  11:00 DE/Jost Werke SE, HV 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm 
     zuvor:     -0,2% gg Vm 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 206.000 
     zuvor:  189.000 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:   +1,1% gg Vq 
     4. Quartal:  +1,8% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:   +2,6% gg Vq 
     4. Quartal:  +4,4% gg Vq 
*** 14:40 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoE-Konferenz 
*** 16:00 US/Bauausgaben Februar und März 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q 
*** 19:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Fifth Annual Charles Goodhart Lecture 
  21:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Teilnahme an Diskussion von 
     Hudson Valley Pattern for Progress Event in Newburgh, N.Y. 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q 
 
    - DE/Vincorion SE, Ergebnis 1Q 
    - DE/Bundeskanzler Merz, Rede beim IHK-Tag 
    - IT/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Rede beim Event des 
     European University Institute (per Video) 
    - US/US-Präsident Trump, Treffen mit dem brasilianischen 
     Präsidenten Lula da Silva 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

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May 07, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)

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