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HAMBORNER REIT AG: Solider Jahresauftakt 2026



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG HAMBORNER REIT AG: Solider Jahresauftakt 2026 Planmäßige operative Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026

Verminderung der Miet- und Pachterlöse um 1,9 % auf 22,6 Mio. Euro

Rückgang des FFO um 1,6 % auf 11,7 Mio. Euro

Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 9,27 Euro (+2,2 % YTD)

Reduzierung des Loan-to-Value (LTV) auf 43,1 %

Bestätigung der Gesamtjahresprognose 2026 GESCHÄFTSZAHLEN ZUM ERSTEN QUARTAL 2026 Duisburg, 7. Mai 2026 - Die HAMBORNER REIT AG hat im ersten Quartal 2026 eine weitgehend stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung verzeichnen können. Die Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich auf 22,6 Mio. Euro und lagen damit 1,9 % unter dem Niveau der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist insbesondere auf die im vergangenen sowie im laufenden Geschäftsjahr erfolgten Immobilienverkäufe zurückzuführen. Dabei wurde die Umsatzentwicklung von vertraglich festgelegten Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Index-Mieterhöhungen) positiv beeinflusst. Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) lagen die Mieterlöse in den ersten drei Monaten um rd. 0,6 Mio. Euro bzw. 2,6 % über dem Vorjahresquartal. Infolge der verminderten Mieterträge reduzierten sich die Funds from Operations gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,6 % auf 11,7 Mio. Euro. Der FFO je Aktie verminderte sich dementsprechend auf 0,14 Euro (Vorjahr: 0,15 Euro). Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Beeinflusst durch die weitgehend stabile Umsatz- und Ertragsentwicklung sowie eine Wertanpassung innerhalb des Immobilienportfolios reduzierte sich der Loan-to-Value (EPRA-LTV) gegenüber dem Jahresende 2025 auf 43,1 % (31. Dezember 2025: 44,3 %). Die REIT-Eigenkapitalquote erhöhte sich dementsprechend im Laufe des ersten Quartals und lag zum 31. März 2026 mit 56,2 % weiterhin auf hohem Niveau (31. Dezember 2025: 54,7 %). PORTFOLIOENTWICKLUNG Im Verlauf des ersten Quartals 2026 fand der Besitzübergang der zum Jahresende 2025 veräußerten Einzelhandelsimmobilie in Ditzingen statt. Das Portfolio setzte sich damit zum 31. März 2026 aus 63 Büro- und Einzelhandelsobjekten mit einem Gesamtwert von 1,341 Mrd. Euro zusammen. Die Wertentwicklung des Portfolios wurde durch die Anpassung des Verkehrswerts einer Büroimmobilie in Köln in Höhe von 4,4 Mio. Euro bzw. 8,3 % positiv beeinflusst. Dementsprechend lag der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie zum 31. März 2026 mit 9,27 Euro um 2,2 % über dem Niveau zum Jahresende 2025 (9,07 Euro). OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Auch auf operativer Ebene erwies sich die Geschäftsentwicklung weitgehend stabil und planmäßig. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres wurden Verträge für Mietflächen von rd. 9.900 m² abgeschlossen (Vorjahresquartal: rd. 3.600 m²), wobei sich die Verbleibquote der Mieter mit rd. 89 % erneut auf äußerst hohem Niveau bewegte. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) entwickelte sich weitgehend stabil und lag zum 31. März 2025 bei 5,2 Jahren (31. Dezember 2025: 5,3 Jahre). Die Restlaufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios beliefen sich auf 6,3 bzw. 3,8 Jahre. Die EPRA-Leerstandsquote lag zum Stichtag mit 3,5 % unverändert auf dem niedrigen Niveau des Jahresendes 2025. AUSBLICK Die Gesellschaft blickt dem Jahresverlauf 2026 weiterhin grundsätzlich positiv entgegen und hält an den zuletzt veröffentlichten Einschätzungen hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung fest. Unter Berücksichtigung der im Geschäftsbericht 2025 dargestellten Prognoseannahmen erwartet die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2026 Erlöse aus Mieten und Pachten in einer Spanne von 87,5 Mio. Euro bis 89,5 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (FFO) wird sich voraussichtlich zwischen 38,0 Mio. Euro und 42,0 Mio. Euro bewegen. DIVIDENDE & HAUPTVERSAMMLUNG Am 3. Juni 2026 findet die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf dem ruhrtech kampus in Essen statt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Ausschüttung von 65 % der im Jahr 2025 erwirtschafteten operativen Erträge bzw. einer Dividende in Höhe von 0,39 Euro je Aktie vor. Unter Berücksichtigung des aktuellen Aktienkurses entspräche dies einer Dividendenrendite von 7,9 %. Die Tagesordnung zur Hauptversammlung mit Vorschlägen zur Beschlussfassung sowie weiterführenden Informationen und Dokumenten stehen auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Hauptversammlung zur Einsicht zur Verfügung. WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. MÄRZ 2026 Q1 2026 Q1 2025 Veränderung Erlöse aus Mieten und Pachten 22,6 Mio. € 23,0 Mio. € -1,9 % Betriebsergebnis 6,1 Mio. € 5,9 Mio. € +2,6 % Periodenergebnis 2,8 Mio. € 2,5 Mio. € +10,7 % Funds from Operations 11,7 Mio. € 11,9 Mio. € -1,6 % Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,14 € 0,15 € -1,6 % 31. März 2026 31. Dez. 2025 Veränderung REIT EK-Quote 56,2 % 54,7 % +1,5 %-Punkte Loan to Value (LTV) 43,1 % 44,3 % -1,2 %-Punkte EPRA Net Asset Value (NAV) 754,1 Mio. € 738,1 Mio. € +2,2 % EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 9,27 € 9,07 € +2,2 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) 754,1 Mio. € 738,1 Mio. € +2,2 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 9,27 € 9,07 € +2,2 % Anzahl der Objekte 63 64 -1 Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.341,0 Mio. € 1.348,5 Mio. € -0,6 % EPRA Leerstandsquote 3,5 % 3,5 % 0,0 %-Punkte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 5,2 Jahre 5,3 Jahre -0,1 Jahre

Die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2026 steht im Bereich Finanzberichte auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Weiterührende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden. ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,3 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte sowie moderne Büroobjekte an etablierten Standorten. Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. KONTAKT Christoph Heitmann

Head of Capital Markets, Financing & Sustainability

T: +49 (0)203 54405-32

M: info@ir.hamborner.de

W: www.hamborner.de DISCLAIMER Diese Pressemitteilung wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der HAMBORNER oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch HAMBORNER unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. HAMBORNER schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Geldbußen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. HAMBORNER gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. HAMBORNER übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.



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