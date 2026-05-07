DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio meldet sich mit Rally aus Feiertagspause zurück

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Börsen geht es am Donnerstag weiter nach oben angesichts der zuletzt gestiegenen Hoffnungen auf einen Frieden im Nahost-Konflikt. Laut US-Präsident Donald Trump soll es ein einseitiges Dokument geben, das kurz davor stehen soll, von beiden Seiten, den USA und dem Iran, akzeptiert zu werden. Dessen ungeachtet hatte Trump am Vortag mit der Drohung nachgelegt, die USA würden die Bombardierung des Iran mit größerer Härte als vor dem Waffenstillstand wieder aufnehmen, wenn Teheran den zur Diskussion stehenden Bedingungen zur Beendigung des Krieges nicht zustimme. Die Ölpreise steigen zwar wieder etwas, liegen aber weiter deutlich unter den jüngsten Hochs. Brent-Öl kostet rund 102 Dollar, 0,7 Prozent mehr als am Vortag.

In Tokio können die Akteure nach Ende der sogenannten Goldenen Woche mit einigen Feiertage hintereinander, erstmals auf die neue Gemengelage reagieren. Der breite Topix steigt um 3,1 Prozent und kratzt an seinem Rekordhoch, während der Nikkei-225-Index mit dem aufgebauten Nachholbedarf noch stärker zulegt und bereits auf einem Allzeithoch steht. In Seoul kann der Kospi nach den vorangegangen Hausse-Schüben sein Rekordhoch verteidigen. In Hongkong geht es um 1,6 Prozent aufwärts, in Shanghai reicht es nur für ein Plus von 0,3 Prozent. Im australischen Sydney gewinnt das Börsenbarometer 0,7 Prozent.

Klare Gewinner sind in Tokio Aktien aus dem Halbleitersektor, wo der Nachholbedarf mit Blick auf die globale Entwicklung der Branchenwerte vor dem Hintergrund der wieder stark gespielten KI-Fantasie in dieser Woche besonders groß ist. Dazu wartete zuletzt AMD mit starken Zahlen und einem zuversichtlichen Ausblick auf und in der Nacht prognostizierte Arm für das erste Quartal einen Umsatz über den Erwartungen der Wall Street.

Advantest gewinnen 7,3, Renesas 12,3 und Tokyo Electron 8,8 Prozent. Softbank schießen um 18 Prozent nach oben. In Hongkong sind Hua Hong mit einem Kursplus von über 7 Prozent weiter gesucht, während SMIC um 1,1 Prozent weiter zulegen. Berichten zufolge erwägen die USA und China, das Thema Künstliche Intelligenz auf die Tagesordnung zu setzen beim anstehenden Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi Jinping.

Samsung Electronics und SK Hynix zeigen sich derweil in Seoul gut behauptet und halten damit immerhin die fulminanten Gewinne der Vortage.

Dass der Yen seit vergangenem Donnerstag deutlich aufgewertet hat, bremst die Kauflaune in Japan nicht. Dahinter stehen offensichtliche wiederholte Interventionen der japanischen Regierung zur Stützung der eigenen Währung, die seit der Vorwoche immer wieder kurze starke Aufwertungen zeigt, auch am frühen Donnerstag wieder. Der Dollar wird mit 156,39 Yen gehandelt, am vergangenen Donnerstag vor dem erste besonders starken Aufwertungsschub waren es noch rund 160,50 Yen gewesen. Motiviert dürften die Interventionen auch durch den Energiepreisschock sein, zumal Japan als besonders abhängig gilt von Energieimporten. Ein höherer Yen-Kurs verbilligt Importe.

Für die Aktie des Sprengstoffherstellers Orica geht es in Sydney nach der Zahlenvorlage und mit einer Erhöhung der Zwischendividende um 4,7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.857,90 +0,7 +1,6 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.000,77 +3,1 +12,8 08:00 Kospi (Seoul) 7.386,82 +0,0 +75,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 26.623,94 +1,6 +3,9 10:00 Shanghai-Composite 4.170,75 +0,3 +5,1 09:00 Straits-Times (Singapur) 4.938,59 +0,2 +6,3 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.123,87 +0,4 -17,6 10:00 KLCI (Malaysia) 1.761,50 +0,3 +4,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:12 % YTD EUR/USD 1,1751 +0,0 1,1747 1,1729 +0,1 EUR/JPY 183,74 +0,0 183,68 183,51 -0,1 EUR/GBP 0,8640 -0,0 0,8641 0,8631 -0,9 USD/JPY 156,33 -0,0 156,39 156,45 -0,2 USD/KRW 1.451,19 +0,4 1.444,93 1.455,08 +0,7 USD/CNY 6,8057 -0,1 6,8110 6,8173 -2,7 USD/CNH 6,8047 -0,1 6,8134 6,8185 -2,5 USD/HKD 7,8319 -0,0 7,8354 7,8356 +0,6 AUD/USD 0,7246 +0,1 0,7236 0,7241 +8,6 NZD/USD 0,5960 +0,1 0,5955 0,5945 +3,5 BTC/USD 80.922,37 -0,6 81.413,06 81.570,46 -7,7 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 95,78 +0,7 0,70 95,08 Brent/ICE 101,93 +0,7 0,66 101,27 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.694,65 +0,1 5,60 4.689,05 Silber 77,59 +0,3 0,26 77,33 Platin 2.053,04 -0,4 -7,79 2.060,83 Angaben ohne Gewähr ==

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May 07, 2026 00:46 ET (04:46 GMT)

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