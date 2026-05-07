© Foto: SOPA Images - Sipa USAAppLovin übertrifft die Erwartungen bei Umsatz, Gewinn und Marge. Nach dem schwachen Jahresstart wittern Anleger die Wende. Die Aktie explodiert nachbörslich zunächst, gibt dann alle Gewinne ab und steht nun im Minus.Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kletterte um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Bereinigt verdiente AppLovin 3,56 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut FactSet nur mit 1,77 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,49 US-Dollar je Aktie gerechnet. Noch stärker wirkt die operative Marge: Das bereinigte EBITDA stieg um 66 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar, die Marge lag bei 85 Prozent. Genau hier liegt der eigentliche Kurstreiber. AppLovin zeigt, dass …Den vollständigen Artikel lesen
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