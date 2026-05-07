DEMIRE im ersten Quartal 2026 operativ stabil - Prognose bestätigt

Mieterträge nach Verkäufen bei EUR 11,6 Mio. (Q1 2025: EUR 14,0 Mio.)

FFO I bei EUR 0,3 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.) - Rückgang primär durch Immobilienverkäufe

Prognose 2026 bestätigt: Mieterträge EUR 41,5 bis 43,5 Mio.; FFO I EUR -1,0 bis 1,0 Mio.





Langen, den 7. Mai 2026. Im ersten Quartal 2026 entwickelte sich die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) auf Basis des verkleinerten Portfolios operativ planmäßig. Die Ergebnisse lagen im Rahmen der kommunizierten Erwartungen und unterstreichen die hohe Planbarkeit des Geschäftsmodells.

Mieterträge und FFO I planmäßig nach Verkäufen - EBIT durch ausbleibende Bewertungsbelastungen deutlich verbessert

Die Mieterträge verringern sich infolge der reduzierten Portfoliogröße erwartungsgemäß um 17,3 Prozent auf EUR 11,6 Mio. (Q1 2025: EUR 14,0 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum deutlich auf EUR 2,7 Mio. (Q1 2025: EUR -3,4 Mio.). Im Vorjahr hatten noch höhere negative Marktwertanpassungen von Immobilien das EBIT belastet.

Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) belaufen sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,3 Mio. (Q1 2025: EUR 2,1 Mio.). Auch diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine Folge des verkleinerten Immobilienportfolios der DEMIRE.

Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE, kommentiert: "Unsere Verkaufsstrategie setzt den klar definierten Rahmen für unsere weitere Entwicklung und zeigt sich entsprechend in den Kennzahlen. Gleichzeitig steuern wir den derzeitigen Anstieg der Leerstände infolge ausgelaufener größerer Mietverträge aktiv und mit Augenmaß. Mit der disziplinierten Repositionierung unseres Portfolios stärken wir die operative Basis des Unternehmens und ermöglichen künftige Wertschaffung."

Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank nach Verkäufen auf rund EUR 670,2 Mio. (Jahresende 2025: EUR 688,3 Mio.). Der Net Asset Value (NAV, unverwässert) verringert sich im Berichtszeitraum gleichzeitig um EUR 0,11 auf EUR 1,48 je Aktie (Jahresende 2025: EUR 1,59).

Im ersten Quartal 2026 übergab die DEMIRE die noch in 2025 verkauften Objekte in Flensburg und Bonn (Teilverkauf) an ihre neuen Eigentümer.

Steigerung der Restlaufzeit der Mietverträge

Die Vermietungsleistung sank auf 2.700 m² (Q1 2025: 25.500 m²), bedingt durch das schwache wirtschaftliche Umfeld. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) erhöht sich durch ausgelaufene Mietverträge auf 21,0 Prozent (Jahresende 2025: 16,4 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios verlängert sich auf 5,2 Jahre (Jahresende 2025: 4,7 Jahre).

Sinkende Fremdkapitalkosten und niedrigerer Verschuldungsgrad

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten betragen zum Berichtsstichtag 4,74 Prozent pro Jahr (ohne Gesellschafterdarlehen) und sinken damit leicht im Vergleich zum Jahresende 2025 (4,83 Prozent pro Jahr). Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) verringerte sich ebenfalls auf 41,2 Prozent (Jahresende 2025: 41,8 Prozent). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag nahezu unverändert auf EUR 53,7 Mio. Tim Brückner, CFO der DEMIRE, ergänzt: "Wir haben unser Finanzprofil im ersten Quartal durch eine konsequente Steuerung unserer Finanzierungen weiter gestärkt. Niedrigere durchschnittliche Fremdkapitalkosten, ein verbesserter Net-LTV und eine weiterhin solide Liquiditätsposition unterstreichen diese Entwicklung. Zudem freue ich mich über die Verlängerung meines Vertrags und darauf, weiterhin zur Kontinuität und Stabilität der DEMIRE beizutragen."

Prognose für das Jahr 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Insofern werden Mieterträge zwischen EUR 41,5 Mio. und EUR 43,5 Mio. (2025: EUR 53,5 Mio.) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) zwischen EUR -1,0 Mio. und EUR 1,0 Mio. (2025: EUR 10,1 Mio.) erwartet.

Ende der Pressemitteilung

Einladung zur Telefonkonferenz am 7. Mai 2026

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 7. Mai 2026 um 11:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation für das erste Quartal 2026 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-34NEdfQ



Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.



Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(in EUR Mio.) 01.01.2026-

31.03.2026 01.01.2025-

31.03.2025 Mieterträge 11,6 14,0 Ergebnis aus der Vermietung 7,6 9,0 EBIT 2,7 -3,4 Finanzergebnis -13,7 -12,6 Periodenergebnis nach Steuern -8,6 -15,5 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) 0,3 2,1 Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,00/0,00 0,02/0,02 Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 832,6 849,2 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 593,4 591,9 Zahlungsmittel 53,7 54,2 Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 85,4 103,5 Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) 211,3 219,3 Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 17,1 17,8 Unverwässerter/Verwässerter NAV 156,5/156,2 168,1/168,1 NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,48/1,48 1,59/1,59 Netto-Finanzverbindlichkeiten¹ 320,8 332,3 Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in %¹ 41,2 41,8 Portfoliokennzahlen 31.03.2026 31.12.2025 Immobilien (Anzahl) 42 43 Marktwert (in EUR Mio.) 670,2 688,3 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 45,7 51,3 Mietrendite (in %) 6,8 7,5 EPRA-Leerstandsquote (in %)² 21,0 16,4 WALT (in Jahren) 5,2 4,7 ¹ gemäß der Anleihebedingungen

² ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien



Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026 über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag