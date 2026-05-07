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Dow Jones News
07.05.2026 07:39 Uhr
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(2)

Longevity als Investmentthema: Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft

DJ Longevity als Investmentthema: Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft 

Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Marktbericht 
Longevity als Investmentthema: Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft 
2026-05-07 / 07:00 CET/CEST 
 
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Marktkommentar vom 7. Mai 2026 
 
Longevity als Investmentthema: Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft 
 
Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich. Doch die Zahl gesunder Lebensjahre wächst deutlich langsamer. Aber wie 
lassen sich diese zusätzlichen Lebensjahre gesund, aktiv und unabhängig gestalten? Die Lösung dieses Dilemmas  zählt zu 
den wichtigsten Wachstumstreibern im globalen Gesundheitswesen und eröffnet attraktive Investmentchancen. Bellevue 
Asset Management beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem strukturellen Trend und hat das Thema Langlebigkeit 
gezielt in seinen Healthcare-Strategien verankert. Im Fokus stehen Innovationen, die Krankheiten früher erkennen, 
Verläufe verlangsamen und die Selbstständigkeit im Alter erhalten. 
 
Gesundheitsspanne ist ökonomisch entscheidend 
Die Gesundheitsspanne ist die zentrale ökonomische Variable der Langlebigkeit. Zwischen 2000 und 2019 stieg die globale 
Lebenserwartung um 6.5 Jahre, die gesunde Lebenserwartung jedoch nur um 5.4 Jahre - die Differenz liegt heute bei 
durchschnittlich 9.6 Jahren und wächst weiter. Diese zusätzlichen Jahre sind häufig von  chronischen Erkrankungen 
geprägt - und verursachen einen grossen Teil der Gesundheitskosten. Verantwortlich sind insbesondere Erkrankungen wie 
kardiometabolische Krankheiten (z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), Neurodegeneration (z. B. Alzheimer oder 
Parkinson) und altersbedingter Funktionsverlust (z. B. Muskelabbau oder Mobilitätseinschränkungen). 
 
[Quelle: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Global Burden of Disease Study 2019 (GBD 2019) Results.] 
 
«Die ökonomische Logik ist klar: Wert entsteht dort, wo diese Lücke reduziert wird - nicht dort, wo Lebenszeit isoliert 
verlängert wird», sagt Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate bei Bellevue Asset Management. Hier 
manifestiert sich Langlebigkeit als Investmentthema: neue Wege in der Prävention und Früherkennung sowie Lösungen, die 
Krankheitsverläufe verlangsamen, Hospitalisierungen reduzieren und Selbstständigkeit erhalten. 
 
Drei zentrale Werttreiber schaffen Investmentchancen 
Die Wertschöpfung entlang der Langlebigkeit folgt klar identifizierbaren Mechanismen - und lässt sich heute bereits auf 
konkrete Geschäftsmodelle herunterbrechen. Entscheidend ist dabei nicht die technologische Innovation an sich, sondern 
ihre Fähigkeit, klinische Ergebnisse messbar zu verbessern und gleichzeitig die Kostenstruktur des Gesundheitssystems 
nachhaltig zu verändern. 
 
1. Prävention und Früherkennung durch digitales Gesundheitsmonitoring 
Digitale Monitoring-Lösungen verschieben Diagnose und Intervention deutlich nach vorne, indem sie kontinuierlich 
physiologische Daten erfassen und frühe Risikosignale sichtbar machen - von Wearables wie Oura oder Apple bis hin zu 
klinisch validierten Systemen wie CGM von Abbott und Dexcom oder kardiologischen Patches von iRhythm. Der Wert entsteht 
durch die Vermeidung akuter Ereignisse, die Verzögerung chronischer Krankheitsverläufe und die Reduktion 
kostenintensiver Eskalationen, während integrierte Datenökosysteme gleichzeitig strukturelle Wettbewerbsvorteile 
aufbauen. 
 
2. Minimalinvasive Interventionen für eine höhere Lebensqualität 
Minimalinvasive und robotergestützte Verfahren verlagern den Fokus von reiner Reparatur hin zum Erhalt von Mobilität 
und Autonomie, indem sie Eingriffe präziser, schonender und früher im Krankheitsverlauf ermöglichen - etwa durch 
Systeme von Stryker oder Intuitive Surgical. Der ökonomische Nutzen liegt in kürzeren Erholungszeiten, geringeren 
Komplikationsraten, weniger Folgeeingriffen und einer zunehmenden Verlagerung in den ambulanten Bereich. 
 
3. Zielgerichtete Behandlung altersbedingter Erkrankungen 
Fortschritte in der Pharmakotherapie adressieren zunehmend krankheitsübergreifende biologische Mechanismen statt 
isolierter Indikationen - insbesondere entlang der kardiometabolischen Achse (Novo Nordisk, Eli Lilly, Amgen) sowie in 
der Neurodegeneration (Biogen, Eisai, Eli Lilly) und der Onkologie (Merck & Co., AstraZeneca). 
 
Diese Therapien verlangsamen den Krankheitsverlauf, senken die Sterblichkeit und verlängern die Zeit, in der Menschen 
selbstständig leben können. 
 
Investieren in ein langes Leben: Bellevue Healthcare ETF 
Investmentchancenfinden sich vor allem dort, wo  kostenintensive Krankheitsphasen verkürzt werden können. Der Fokus 
liegt daher auf Unternehmen, die Krankheitsprogression messbar verlangsamen, Versorgung effizienter gestalten und mit 
Prävention, Diagnostik sowie systemischen Therapien skalierbare Lösungen entwickeln. 
 
Hier setzt der Bellevue Healthcare ETF an: Er kombiniert die langjährige Healthcare-Expertise von Bellevue mit dem 
Format eines aktiv gemanagten UCITS ETF's. Rund 80% des Fonds sind in Unternehmen mit direkter Exponierung entlang der 
Longevity-Wertschöpfungskette investiert (Behandlung kardiovaskulärer, onkologischer, metabolischer, 
muskuloskelettaler, neurodegenerativer oder sensorischer Erkrankungen), weitere rund 10-20% in Unternehmen mit 
indirekter Exponierung (u. a. Managed Care, Distributoren, Life-Science-Tools, CDMOs und Healthcare-IT). 
 
Für Investoren, die vom Langlebigkeitstrend profitieren wollen, ergeben sich folgende Vorteile: 
 
 . Aktiver Ansatz mit Fokus auf 50-100 High-Conviction-Titel 
 . Nutzung von Marktineffizienzen durch selektives Stock-Picking 
 . Fundamentale Bottom-up-Selektion mit klar definierten Kurstreibern 
 . Hohe Liquidität, Transparenz, Kosteneffizienz (TER 0.55%) und täglich handelbar 
 . Über 30 Jahre spezialisierte Healthcare-Expertise 
Mit dem klaren Fokus auf die Verlängerung der Gesundheitsspanne adressiert der Bellevue Healthcare ETF einen der 
nachhaltigsten Wachstumstrends im globalen Gesundheitsmarkt - und verbindet medizinischen Fortschritt direkt mit 
ökonomischem Wert. 
 
Hier erfahren Sie mehr zu unserer Anlagelösung. 
 
Kontakt 
Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich, 
Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.ch, www.bellevue.ch 
  
 
Bellevue - Excellence in Specialty Investments 
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und 
traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus 
der Anlageideen mit rund 75 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. 
Per 31. Dezember 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.3 Mrd. 
 
Disclaimer 
Diese Marketingmitteilung wird von der Bellevue Asset Management AG herausgegeben, einer von der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigten Vermögensverwaltungsgesellschaft, die als Anlageverwalterin des Fonds 
fungiert. Der Prospekt, die Fondsdokumente, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) in englischer und deutscher 
Sprache sowie weitere Informationen sind kostenlos bei der Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 
Zürich, oder unter www. bellevue.ch erhältlich. Dieses Dokument ist nicht für die Weitergabe an Personen in Ländern 
bestimmt, in denen eine solche Weitergabe rechtswidrig wäre. Insbesondere ist es nicht für US-Personen im Sinne der 
Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung bestimmt. Dieses Dokument stellt 
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Informationen spiegeln 
die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung geltenden Ansichten wider und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Sie berücksichtigen nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die Bedürfnisse einzelner 
Anleger. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen ab und kann sich ändern. Anlegern wird 
empfohlen, die Eignung der Anlage zu prüfen und professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung 
treffen. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschliesslich Währungsrisiken, die sich auf die Rendite auswirken 
können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die 
Wertentwicklungszahlen berücksichtigen keine Provisionen oder Gebühren im Zusammenhang mit Zeichnungen, Rücknahmen oder 
Handelsgeschäften. Jeder Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder 
direkten Investition in das Unternehmen dar. ETF-Anteile, die auf dem Sekundärmarkt gekauft wurden, können in der Regel 
nicht direkt vom Fonds zurückgenommen werden. Anleger müssen über einen Vermittler kaufen und verkaufen und müssen 
möglicherweise Handelsgebühren zahlen oder erhalten weniger als den Nettoinventarwert. Die Zusammenfassung der 
Anlegerrechte ist in englischer Sprache verfügbar unter: https://www.waystone.com/wp-content/uploads/Policy/IE/ 
Waystone-Management-Company-(IE)-Limited/Waystone-Management-Company-(IE)-Limited-Summary-of-Investor-Rights.pdf. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, die Vertriebsvereinbarungen für den Fonds gemäss Artikel 93a der Richtlinie 
2009/65/EG zu kündigen.

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