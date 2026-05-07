DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Bei Henkel wird ein "verhaltenes" Auftaktquartal erwartet, wie von CEO Carsten Knobel bei der Bilanzvorlage 2025 in Aussicht gestellt. Zumindest organisches Wachstum wird in der Konsensschätzung antizipiert - auf Konzernebene 1,1 Prozent, leicht besser beim Klebstoffsegment mit 1,2 Prozent, hingegen ausgesprochen schwach mit 0,9 Prozent bei Consumer Brands. Das ist schon besser als im Vorjahr, als der Umsatz um 1 Prozent schrumpfte und Consumer Brands - auch im Zuge der Restrukturierung - einen organischen Umsatzrückgang von 3,5 Prozent berichtete. Das Konsumumfeld ist eingetrübt, der Nahostkonflikt in einer von Henkels wachstumsstarken Regionen kam Ende Februar dazu. Henkel kauft zwar kein Rohöl direkt, aber petrochemische Derivate, so dass der Konzern einen gewissen Anteil der Preissteigerungen bei seinen Input- oder Transportkosten spüren dürfte. Dennoch bewegt sich Henkel auch mit einem schwachen ersten Quartal im Rahmen der Ziele für das Gesamtjahr, wenn auch am unteren Rand. Gewinnzahlen veröffentlicht Henkel im ersten Quartal im Allgemeinen nicht. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und EBIT-Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz Konzern 4.949 -5,6% 17 5.242 -Adhesive Technologies 2.611 -3,8% 17 2.715 -Consumer Brands 2.295 -7,6% 17 2.484 Organisches Wachstum Konzern 1,1 -- 17 -1,0 -Adhesive Technologies 1,2 -- 17 1,1 -Consumer Brands 0,9 -- 17 -3,5

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz 2.270 +26% 17 1.800 Operatives Ergebnis 262 +37% 17 191 Operative Ergebnismarge 11,6 -- 17 10,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 122 +45% 16 84 Ergebnis je Aktie 2,70 +52% 15 1,78

DEUTZ (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz 537 +10% 4 489 EBIT bereinigt 37 +75% 4 21 EBIT-Marge bereinigt 6,8 -- 4 4,3

Weitere Termine:

07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call)

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aumovio SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Adidas AG, HV

10:00 DE/Allianz SE, HV

10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

10:30 DE/Talanx AG, HV

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Vincorion SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Daimler Truck 1,90 EUR Fuchs Stämme 1,22 EUR Fuchs Vorzüge 1,23 EUR Hannover Rück 12,50 EUR Symrise 1,25 EUR Vossloh 1,15 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März ß8:00 DE/Umsatz im Dienstleistungssektor Februar - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 206.000 zuvor: 189.000 14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,1% gg Vq 4. Quartal: +1,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,6% gg Vq 4. Quartal: +4,4% gg Vq 16:00 Bauausgaben Februar und März

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.023,00 -0,1 E-Mini-Future S&P-500 7.392,25 +0,0 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.703,25 -0,1 Topix (Tokio) 3.858,89 +3,5 Hang-Seng (Hongk.) 26.605,06 +1,5 Shanghai-Comp. 4.169,30 +0,2 Mittwoch: INDEX zuletzt +/- % DAX 24.918,69 +2,1 DAX-Future 25.051,00 +2,3 XDAX 24.955,90 +0,1 MDAX 31.779,41 +2,1 TecDAX 3.810,45 +0,1 SDAX 18.348,10 +0,9 Euro-Stoxx-50 6.027,13 +2,7 Stoxx-50 5.173,34 +2,5 Dow-Jones 49.910,59 +1,2 S&P-500 7.365,12 +1,5 Nasdaq Composite 25.838,94 +2,0

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Vortagesrally dürften Europas Börsen wenig verändert in den Handel am Donnerstag starten. Im Blick steht weiter die Geopolitik. Die Anleger hoffen auf einen formalen Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran. Laut Medienberichten stehen beide Länder vor der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zur Beendigung des Kriegs. Dieses sehe unter anderem eine Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran vor, im Gegenzug verzichtete der Iran auf eine Anreicherung seiner Uran-Bestände. US-Präsident Donald Trump schürte die Erwartung auf eine baldige Lösung des Konflikts, zugleich stellte er die Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht. Allerdings drohte Trump auch neue Militärschläge an, sollte es zu keiner Einigung kommen. Im Handel wird die Stimmung als vorsichtig optimistisch beschrieben. Der Ölpreis als das wichtigste Krisenbarometer in dem Konflikt zeigt sich am Morgen wenig verändert. Der Preis für Brent zieht leicht an auf knapp 102 Dollar das Fass. Daneben gilt es auch am Donnerstag eine Flut von Unternehmensnachrichten zu verarbeiten.

Rückblick: Stützend wirkten die sich mehrenden Hinweise auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Das Nachrichtenportal Axios berichtete über eine Absichtserkärung zwischen dem Iran und den USA zur baldigen Beendigung des Kriegs. Der Ölpreis setzte daraufhin die Abwärtsbewegung vom Vortag beschleunigt fort. Energietitel verloren daher im Schnitt um 2,1 Prozent. Die Auftragseingänge bei Leonardo (+5%) und Kongsberg (+5,1%) begeisterten. Dassault Aviation legten um 1,7 Prozent und Safran um 9 Prozent zu, Rolls-Royce um 6,4 Prozent und im DAX stiegen MTU um 10,1 Prozent. Für den Technologiesektor ging es um 3,5 Prozent nach oben. Marktteilnehmer verwiesen auf die guten Quartalszahlen und den optimistischen Ausblick von AMD. Novo Nordisk stiegen um 2,5 Prozent. Der Erfolg der Abnehmpille Wegovy habe alle Erwartungen übertroffen, hieß es.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Rally - BMW (+5,4%) glänzte mit einer besseren Marge. Bei Continental (+9%) erhöhte sich die Gewinnmarge sogar so deutlich, dass trotz eines Umsatzeinbruchs von über 10 Prozent der Gewinn gegenüber Vorjahr gesteigert wurde. Eine weitere positive Überraschung sahen Marktteilnehmer in Teilen der Quartalszahlen von Daimler Truck. Die Aktie legte um 1,1 Prozent zu. Infineon verloren gegen den Trend 2,1 Prozent. Das zweite Quartal war eher schwächer als erwartet verlaufen, wie es von der DZ Bank hieß. Zalando verloren 1,7 Prozent. Stifel sprach von durchwachsenen Erstquartalszahlen. Lufthansa stiegen nach Erstquartalszahlen um 6,3 Prozent - auch gestützt von den Entwicklungen im Nahen Osten und gesunkenen Ölpreisen. In der Folge ging es für Tui um 6,3 Prozent nach oben. Fresenius stiegen nach Zahlenausweis um 1,1 Prozent. Heidelberg Materials (+2,5%) legte einen soliden Start ins Jahr hin, wie RBC urteilte. Teamviewer schlossen 5,7 Prozent im Plus. Die Erwartungen waren im Vorfeld des Zahlenausweises sehr schwach, daher fielen nun die Aufschläge sehr üppig aus, wie es hieß.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen bewegten sich nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen kaum. "Die Geschäftszahlen entsprachen den vorläufigen, waren daher bekannt", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Airbus reagierten am Abend nicht auf den Großauftrag durch AirAsia über 150 Maschinen. Kontron wurden 1,5 Prozent fester getaxt bei 23,30 Euro in der Mitte. Dem Unternehmen steht ein Übernahmeangebot durch den größten Aktionär für 23,50 Euro je Aktie bevor.

USA - AKTIEN

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May 07, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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