KI frisst Strom - und genau hier könnte jetzt die nächste Milliardenchance entstehen. Der Boom rund um Künstliche Intelligenz lässt den Energiebedarf von Rechenzentren explodieren und rückt Brennstoffzellen wieder ins Rampenlicht. Vor allem eine Technologie gilt dabei als möglicher Gamechanger für die Stromversorgung der KI-Zukunft. 4 spannende Aktien stehen deshalb derzeit besonders im Mittelpunkt.Im Brennstoffzellen-Sektor ist plötzlich wieder richtig Feuer drin. Der KI-Boom treibt den Strombedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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