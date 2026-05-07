US-Präsident Donald Trump sieht offenbar gute Chancen für eine baldige diplomatische Lösung im Konflikt mit dem Iran. In einem Interview mit dem Sender PBS erklärte er, ein Abkommen könne womöglich bereits in den kommenden Tagen erzielt werden. Gleichzeitig verschärfte Trump jedoch erneut den Ton gegenüber Teheran. Sollte keine Einigung zustande kommen, müsse man wieder damit beginnen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".Aus Teheran kamen dagegen deutlich zurückhaltendere Signale. Dort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär