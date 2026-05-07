Der GAFAM Index, in dem die fünf US-Technologieriesen Alphabet, Apple, Meta, Amazon und Microsoft vertreten sind, präsentiert sich nach wie vor in einer enorm starken Verfassung. So glückte nun der Sprung auf ein neues Allzeithoch. Hauptverantwortlich hierfür sind vor allem die stark laufenden Aktien von Alphabet und Amazon.So steigerte Alphabet den Umsatz bereinigt um Währungseffekte um 19 Prozent auf 109,9 Milliarden Dollar. Die operative Marge legte um zwei Prozentpunkte auf 36,1 Prozent zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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