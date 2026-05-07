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Cherry SE veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026 - Operative Profitabilität signifikant gesteigert



07.05.2026 / 08:36 CET/CEST

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München, 07. Mai 2026 - Die Cherry SE hat heute ihren Bericht für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Trotz des rückläufigen Konzernumsatzes von 20,8 Mio. Euro (Q1 2025: 25,3 Mio. Euro) konnte die operative Profitabilität deutlich verbessert werden. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge stieg auf -2,9 % nach -8,0 % im Vorjahreszeitraum, was maßgeblich auf eine gesenkte Kostenbasis sowie eine verbesserte Bruttomarge in den Segmenten Digital Health & Solutions (DH&S) und Components zurückzuführen ist. Um diesen Trend zu verstärken, initiiert der Vorstand das umfassende Transformationsprogramm "Project Blossom", wodurch eine bedarfsgerechte Anpassung der Organisationsstruktur sowie neue Wachstumsinitiativen die Rückkehr zur operativen Profitabilität ab 2027 absichern. Das erste Quartal 2026 war durch eine konsequente Kostendisziplin geprägt, um das Betriebsergebnis insbesondere im Bereich Peripheriegeräte wieder zu steigern. Während der europäische Markt durch hohe Lagerbestände in den Vertriebskanälen und eine verhaltene Nachfrage herausfordernd blieb, zeigten die eingeleiteten Sparmaßnahmen deutliche Wirkung. So konnten beispielsweise die Marketing- und Vertriebskosten signifikant um rund 40 % gesenkt werden. Ein wesentlicher Meilenstein ist zudem die Stabilisierung der Liquidität: Der operative Cashflow drehte mit 1,3 Mio. Euro deutlich ins Plus, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Abfluss von 8,0 Mio. Euro verzeichnet worden war. Digital Health & Solutions: Das Segment DH&S verzeichnete einen starken Umsatzanstieg auf 5,2 Mio. Euro (Q1 2025: 2,7 Mio. Euro), getrieben durch die fortschreitende TI-Anbindung von Pflegeeinrichtungen sowie einen zusätzlichen Bedarfsschub durch den Austausch und Ersatz von Altgeräten bei E-Health-Terminals. Auf vergleichbarer Basis, bereinigt um den Effekt aus dem Verkauf der Hygienetastatursparte im Vorjahr, konnte der Umsatz sogar mehr als verdreifacht werden. Die bereinigte EBITDA-Marge des Segments verbesserte sich deutlich auf 33,5 % (Q1 2025: -43,7 %). Der im November eingeleitete M&A-Prozess konzentriert sich mittlerweile auf das Segment DH&S und verläuft planmäßig. Ziel der Veräußerung ist es, den Verkaufserlös konsequent in das Wachstum des Kerngeschäfts mit Peripherals und Components zu investieren und die Bilanz zu stärken. Gaming & Office Peripherals: Im Bereich Gaming & Office Peripherals lag der Umsatz mit 14,8 Mio. Euro zwar unter dem Vorjahreswert von 21,2 Mio. Euro, die Bruttomarge konnte dennoch bei knapp 39 % stabil gehalten werden. Bereinigt um den einmaligen Erwerb von US-Lagerbeständen durch bestimmte mit Argand Partners verbundene Unternehmen im Jahr 2025 sowie um Währungseffekte im Dollar und Renminbi belief sich der Umsatzrückgang auf rund 17 % bzw. absolut auf -3,0 Mio. Euro im Vergleich zum bereinigten Vorjahreswert von 17,8 Mio. Euro. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf eine weiterhin verhaltene Nachfrage im Gaming-Umfeld sowie auf strukturelle Anpassungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung zurückzuführen. Zudem dämpften im Office-Geschäft erhöhte Lagerbestände in den Vertriebskanälen, insbesondere bei deutschen Distributoren, das kurzfristige Absatzpotenzial. Cherry verzichtete dabei bewusst auf stark rabattierte Verkaufsmaßnahmen, um die Margenqualität zu schützen und eine nachhaltige Stabilisierung der Marktpreise sicherzustellen. Gleichzeitig profitierte das Segment bereits spürbar von einer im Zuge der Neuausrichtung signifikant reduzierten Kostenbasis im Vertrieb. Components: Das Segment Components blieb im ersten Quartal 2026 weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld und einer volumenbedingt rückläufigen Umsatzentwicklung geprägt. Gleichzeitig wirkten sich Maßnahmen zur Optimierung des Produktmixes positiv auf die Profitabilität aus. Die Bruttomarge verbesserte sich deutlich auf 72,6 % nach 47,5 % im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich entsprechend auf -0,3 Mio. Euro gegenüber -0,6 Mio. Euro im Vorjahr. Transformationsprojekt Blossom: Mit dem "Projekt Blossom" stellt Cherry seinen Stakeholdern heute eine zweistufige strategische Neuausrichtung vor, um das zukünftig auf Peripherals spezialisierte Unternehmen nachhaltig auf den Pfad der Wertschöpfung zurückzuführen, zurück zu Wachstum und einem positiven Betriebsergebnis. Der erste Schritt fokussiert sich auf den Aufbau neuer Wachstumschancen durch vier zentrale Initiativen: die Stärkung des Office- & B2B-Geschäfts mit Start in der DACH-Region, den Ausbau von E-Commerce und digitalen Kanälen in Westeuropa und den USA, die Beschleunigung des regionalen Wachstums in China und den USA sowie eine verstärkte Fokussierung auf das Segment Security & Industry in Westeuropa, beginnend in Deutschland. Parallel dazu umfasst der zweite Schritt eine grundlegende Neugestaltung der Kostenstrukturen, die eine weitere Reduktion der nicht produktbezogenen annualisierten Fixkosten um rund 8 Mio. Euro vorsieht. Durch diese strukturelle Anpassung der Organisation wird ein Ziel-Betriebsmodell angestrebt, das bereits bei einem Jahresumsatz von 85 Mio. Euro und einer Bruttomarge von 44 % die Erreichung der Gewinnschwelle auf EBIT-Ebene ermöglicht. Rogier Volmer, CEO der Cherry SE: "Mit dem Transformationsprojekt Blossom hat das Unternehmen einen klaren Plan aufgestellt, um die ermutigenden Signale des ersten Quartals in nachhaltige Wertschöpfung zu verwandeln. Der Fokus liegt nicht mehr nur darauf, den Rückgang zu stoppen, sondern die Basis für künftiges profitables Wachstum durch gesteigerte Effizienz und gezielte Investitionen in Kernmärkte wie die USA, APAC und die DACH-Region wieder aufzubauen."

Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

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