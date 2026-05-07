Innsbruck (ots) -Pünktlich zum Start der Italien Rundfahrt steigt auch bei SportOkay.com die Nachfrage nach Rennrädern, High-End-Komponenten und stylischer Rennradbekleidung deutlich an. Der Rennrad- und Gravel-Trend hält ungebrochen an - und SportOkay.com sorgt mit zahlreichen Neuheiten für Aufmerksamkeit in der Szene.Besonderes Highlight: Die ersten 2027er Rennrad-Modelle von Giant und Liv sind bereits jetzt bei SportOkay.com eingetroffen - außergewöhnlich früh für die Fahrradbranche. Damit gehört SportOkay.com erneut zu den ersten Händlern Europas mit den neuesten Modellen im Sortiment. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Top-Rennräder renommierter Marken wie Trek, Scott, Orbea, KTM und WilierAuch das Thema Rennrad-Style spielt im Sommer 2026 eine große Rolle. Passend zur Italien Rundfahrt führt SportOkay.com die neue Castelli Giro d'Italia Kollektion, die sich an den ikonischen Farben und Designs des berühmten Etappenrennens orientiert. Zusätzlich wurde das Sortiment im Bereich Rennradbekleidung stark erweitert - unter anderem mit Premium-Marken wie Assos, Sportful und Rapha.Technologisch liegt der Fokus weiterhin auf Performance und Datenanalyse. Besonders gefragt sind aktuell die elektronischen Leistungsmess-Pedale von Favero, die sich sowohl bei ambitionierten Hobbyfahrern als auch im Amateur-Rennsport großer Beliebtheit erfreuen. Moderne Powermeter und elektronische Schaltgruppen zählen mittlerweile zum Standard im Premium-Rennradsegment.Auch bei Zubehör und Equipment baut SportOkay.com das Sortiment weiter aus. Neue Marken wie Bontrager und Quoc ergänzen das Angebot bei Helmen, Schuhen und technischem Zubehör.Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com: "Die Begeisterung für Rennrad und Gravel ist weiterhin enorm. Vor allem hochwertige Rennräder, moderne Elektronik und stylische Bekleidung sind aktuell besonders gefragt. Der großen Rundfahrten in Italien und Frankreich sorgen jedes Jahr zusätzlich für Motivation und Emotion im Rennradsport."Laut aktuellen Zahlen des deutschen Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) zählen Gravel- und Rennräder weiterhin zu den stärksten Wachstumssegmenten im Fahrradmarkt. SportOkay.com konnte den Umsatz im Rennrad- und Gravelbereich im bisherigen Jahresverlauf um rund 20% steigern und liegt damit deutlich über der allgemeinen Marktentwicklung.Pressekontakt:PressekontaktKonrad Plankensteinert +43 512 890588 0media@sportokay.comSportOkay.comSport Okay GmbHWerner-von-Siemens-Strasse 56020 InnsbruckÖsterreich/AustriaOriginal-Content von: Sport Okay GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110966/6270239