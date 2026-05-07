BÖRSE AKTUELL: Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran im Schatten von Trumps Ultimatum

Die US-Börsen haben den gestrigen Handelstag mit deutlichen Gewinnen beendet. Positive Impulse kamen vor allem durch Berichte über mögliche Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Iran sowie durch die laufende Berichtssaison. Anleger reagierten optimistisch auf Signale einer möglichen Entspannung im Nahen Osten, wodurch die großen US-Indizes neue Rekordstände erreichten.

Der S&P 500 legte um mehr als 1,5 - zu, während der Nasdaq rund 2 - gewann. Der Dow Jones schloss ebenfalls deutlich höher und beendete die Sitzung mit einem Plus von 1,2 %.

Markt News: Hoffnung auf Iran-Abkommen stützt die Börsen

Im Fokus der Markt News bleibt weiterhin die geopolitische Lage rund um Iran. Laut einem Bericht des Wall Street Journal arbeiten Vertreter der USA und Irans gemeinsam mit Vermittlern an einem 14-Punkte-Memorandum, das als Grundlage für ein mögliches Friedensabkommen dienen könnte.

Teheran soll bereits am Donnerstag über pakistanische Vermittler auf den US-Vorschlag reagieren. Die Aussicht auf eine mögliche Deeskalation wurde an den Finanzmärkten positiv aufgenommen.

Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion am Ölmarkt. Der Ölpreis fiel infolge der Hoffnungen auf eine Einigung auf rund 100 USD pro Barrel. Anleger rechnen zunehmend mit sinkenden geopolitischen Risiken und einer Stabilisierung der Lage in der Region....

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