Der elektrische GLC von Mercedes-Benz verkauft sich sehr gut. Jetzt meldet der Hersteller, dass man mitten im Produktionshochlauf des neuen GLC im Werk Bremen stecke - und gibt auch einige Einblicke in die Lieferkette. Dass der elektrische GLC im Mercedes-Werk Bremen gebaut wird, ist schon lange bekannt und auch naheliegend: Das Werk an der Weser ist seit Jahren der Produktionsstandort für den GLC mit Verbrennungsmotor und auch der EQC, das erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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