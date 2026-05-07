© Foto: adobe.stock.comDie sich anbahnende Entspannung im Iran-Krieg ließ die Ölpreise dramatisch einbrechen. So rauschte unter anderem Brent Öl auf knapp 100 US-Dollar. Droht Brent jetzt der 40 %-Crash oder kommt es einmal mehr anders?Aktuelle Ölpreisentwicklung - Brent Öl bricht massiv ein Gewaltige Verwerfungen dominieren das Handelsgeschehen am Ölmarkt. Musste man zu Wochenbeginn noch über einen Brent Ölpreis von 115 US-Dollar diskutieren, rückten am Mittwoch die 100 US-Dollar in den Fokus des Marktes. Der Ölmarkt richtet sich offenkundig auf eine nachhaltige Entspannung - womöglich auch eine Beilegung des Iran-Kriegs - ein. Die Risikoaufschläge für Brent Öl und WTI Öl schmolzen gestern zumindest wie der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE