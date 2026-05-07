DAVE-Experten beobachten zunehmende Nachfrage nach Wohnportfolios zwischen 100 und 800 Einheiten Family Offices in Deutschland richten ihren Fokus aktuell verstärkt auf den Ankauf von Bestandswohnungen. Wie die Experten des Immobiliennetzwerks DAVE bestätigen, entwickelt sich dieser Trend bundesweit dynamisch und gewinnt zunehmend an Bedeutung für den Wohninvestmentmarkt. "Viele Family Offices suchen derzeit gezielt nach Bestandswohnungen, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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