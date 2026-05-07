Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee steht beim DAX am Donnerstag erneut die Hürde von 25.000 Punkten im Blick. Es dürfte dem deutschen Leitindex aber zunächst schwer fallen, diese zu überwinden. Knapp vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex eine kaum veränderte Eröffnung bei 24.915 Punkten.Tags zuvor war der DAX im Zuge des KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost zeitweise bis auf 25.152 Punkte nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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