

EQS-Media / 07.05.2026 / 09:01 CET/CEST

Presseinformation

Im Schnitt 4 Monate auf Jobsuche: Hochschulabsolvent*innen erleben Realitätsschock Vo n Optimismus zu Ernüchterung: 76 % der Studierenden blicken vor dem Abschluss positiv auf ihre Karriere, 56 % der Berufseinsteiger*innen empfinden die Jobsuche als schwierig

Vom Hörsaal in die Realität: Suche nach dem ersten Job dauert für Master-Absolvent*innen im Schnitt 2 Monate länger als für Bachelor-Absolvent*innen

Praxiserfahrung ist der wichtigste Aspekt beim Berufseinstieg, doch nicht einmal jedes zweite Unternehmen bietet entsprechende Stellen an Düsseldorf, 7. Mai 2026 - Beim Berufseinstieg von Studierenden weicht Optimismus schnell Ernüchterung. Master-Absolvent*innen suchen im Schnitt 21 Wochen bis sie einen passenden Einstiegsjob finden. Damit benötigen sie über zwei Monate länger als Bachelor-Absolvent*innen, die nach durchschnittlich 13 Wochen fündig werden. Das zeigt eine aktuelle Befragung von Stepstone zur Situation junger Talente auf dem Arbeitsmarkt.



"Der Berufseinstieg ist für viele deutlich schwieriger geworden, weil Erwartungen und Realität am Arbeitsmarkt auseinanderlaufen. Unternehmen suchen zwar dringend Nachwuchs, setzen aber gleichzeitig häufig Praxiserfahrung voraus, die viele Absolventinnen und Absolventen erst im Job sammeln können", sagt Dr. Christina Langer, Senior Economist und Arbeitsmarktforscherin bei The Stepstone Group.



Unternehmen suchen Nachwuchs - bieten aber kaum Einstiegsmöglichkeiten



Für viele Absolvent*innen ist praktische Erfahrung der entscheidende Türöffner in den Beruf. 41 % der Befragten geben an, dass Praktika oder Werkstudententätigkeiten den Einstieg entscheidend erleichtert haben. Für fast jeden Dritten (34 %) war eine solche Tätigkeit während des Studiums sogar das direkte Ticket zur Übernahme.



Praxiserfahrung zu sammeln, wird für Nachwuchstalente dabei immer herausfordernder, wie die Stepstone-Analyse zeigt: Obwohl 73 % der Unternehmen einen deutlichen Nachwuchsmangel beklagen, bietet nicht einmal jedes zweite Unternehmen entsprechende Einstiegsmöglichkeiten. Nur 46 % der Firmen stellen Werkstudierende oder Praktikant*innen ein, lediglich 19 % setzen auf Traineeprogramme.



Hohe Anforderungen erschweren Berufseinstieg zusätzlich



Neben der fehlenden Praxiserfahrung erschweren auch die Anforderungen vieler Stellenanzeigen den Einstieg. 67 % der Berufseinsteigenden berichten, dass für Einstiegspositionen häufig unrealistische Anforderungen gestellt werden, die sie kaum erfüllen können. Gleichzeitig bleiben Bewerbungen oft unbeantwortet: 71 % geben an, im Bewerbungsprozess regelmäßig keine Rückmeldung zu erhalten. 54 % haben generell das Gefühl, dass ihre Kompetenzen aktuell wenig gefragt sind.



Die Folge: Während 76 % der Studierenden vor dem Abschluss noch optimistisch auf ihre Karriere blicken, folgt mit dem Eintritt in den Arbeitsmarkt oftmals die Ernüchterung: 56 % der Berufseinsteigenden stufen die reale Jobsuche als schwierig ein.

"Viele Berufseinsteigende erleben einen echten Realitätsschock beim Eintritt in den Arbeitsmarkt", sagt Langer. "Wer Nachwuchs gewinnen will, muss Einstiegshürden senken und gezielt Möglichkeiten für Praxiserfahrung schaffen. Hier entscheidet sich, welche Unternehmen sich langfristig die Fachkräfte von morgen sichern."



Über die Befragung

Für die Studie "Entry Level Jobs" befragten Stepstone und Studydrive im November 2025 rund 4.500 Personen in Deutschland - darunter 754 Studierende, 331 Young Professionals sowie 455 Personalverantwortliche. Mit der Online-Befragung untersucht wurden die Einstellungsbereitschaft von Unternehmen gegenüber Nachwuchskräften, die beruflichen Zukunftserwartungen von Studierenden und Young Professionals sowie die wahrgenommene Jobsicherheit verschiedener Studienfächer. Die Gesamtstichprobe ist nach Alter, Geschlecht und Bildung repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung in Deutschland; Studierende, Young Professionals und Personalverantwortliche werden als eigene Untergruppen ausgewertet. Als Young Professionals gelten in dieser Studie Hochschulabsolvent*innen mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 130.000 Arbeitgeber. Das Unternehmen ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



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Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group

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