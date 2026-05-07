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MSI IPC bringt den Quad-Display-Slim-Box-PC MS-C936 und den SBC MS-CF27 mit hoher Konnektivität für industrielles Edge-Computing auf den Markt



07.05.2026 / 09:05 CET/CEST

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Die beiden neuen Plattformen sind speziell auf Edge-Computing, Smart Retail und Automatisierung zugeschnitten und bieten leistungsstarke DDR5-Funktionen sowie Unterstützung für mehrere Bildschirme für AIoT-Anwendungen der nächsten Generation. TAIPEI, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- MSI IPC , ein weltweit führender Anbieter von Embedded-Computing-Lösungen in Industriequalität, gab heute die Einführung von zwei leistungsstarken Lösungen bekannt, die speziell für die wachsenden Anforderungen des AIoT-Zeitalters entwickelt wurden: des ultraschlanken, lüfterlosen Box-PC MS-C936 und des 3,5-Zoll-Einplatinencomputers (SBC) MS-CF27 . Diese Produkteinführungen sind Teil einer strategischen Initiative von MSI IPC, um die vertikale Expansion in den Bereichen Edge-Computing, intelligente Automatisierung, intelligenter Einzelhandel, Digital Signage und intelligenter Verkehr voranzutreiben. MS-C936: Das ultraschlanke Kraftpaket:

Mit einer Dicke von nur 29 mm ist der MS-C936 ein lüfterloser Box-PC, der mit Intel Raptor Lake-P Refresh-Prozessoren der U-Serie ausgestattet ist. Er wurde für Einsätze mit begrenztem Platzangebot entwickelt, bei denen keine Kompromisse hinsichtlich Bildqualität oder Langlebigkeit eingegangen werden dürfen. Hohe Durchsatzleistung: Zwei 2,5-GbE-LAN-Anschlüsse und Unterstützung für bis zu 96 GB DDR5-Speicher bieten eine enorme Datenverarbeitungskapazität.

Vier unabhängige Displays: Verfügt über zwei HDMI- und zwei DisplayPort-Anschlüsse (über USB-C) für beeindruckende 4K/8K-Multi-Display-Konfigurationen.

Flexible Erweiterung: Ausgestattet mit mehreren M.2-Steckplätzen (M-, B- und E-Keys) für Hochgeschwindigkeitsspeicher und drahtlose Konnektivität.

Industrietaugliche Bauweise: Das lüfterlose Design mit Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß IEC 60068-2 gewährleistet Zuverlässigkeit rund um die Uhr. MS-CF27: Kompakter 3,5-Zoll-SBC für industrielle Konnektivität

Der MS-CF27 SBC bietet eine flexible, energieeffiziente Lösung für industrielle Gateways und Machine Vision. Basierend auf den Intel Alder Lake-N-, Amston Lake- und Twin Lake-N-Plattformen zeichnet er sich durch hervorragende Konnektivität und Energieverwaltung aus. Überragende Konnektivität: Verfügt über vier Intel Gigabit-Ethernet-Ports und ist damit eine erstklassige Wahl für industrielle Netzwerke und intelligente Verkehrsknotenpunkte.

Flexible E/A-Integration: Umfasst bis zu 6 serielle COM-Ports und Unterstützung für drei unabhängige Displays (HDMI/DP/LVDS).

Robuste Stromversorgung: Unterstützt 12-V- bis 24-V-Gleichstromeingänge und gewährleistet so einen stabilen Betrieb in schwankenden industriellen Stromnetzen. Die Zukunft des IPC vorantreiben

"Mit der Einführung des MS-C936 und des MS-CF27 erweitert MSI IPC weiterhin die Grenzen des Möglichen im Bereich des kompakten Industriedesigns", sagte Eunice Huang, Vice President von MSI IPC. "Ob es um die Ansteuerung hochauflösender Digitaldisplays oder die Bewältigung komplexer Edge-Netzwerkaufgaben geht - diese Produkte bieten die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, die unsere Kunden für ihre AIoT-Projekte der nächsten Generation benötigen." Verfügbarkeit

Der MS-C936 und der MS-CF27 können ab sofort bestellt werden. Für Preis- oder Konfigurationsdetails kontaktieren Sie uns bitte über das Anfrageformular. . Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unter:

MS-C936: https://ipc.msi.com/product_detail/Industrial-Computer-Box-PC/Slim-BOX/MS-C936

MS-CF27: https://ipc.msi.com/product_detail/Industrial-Motherboard/3.5%22-SBC/MS-CF27 Informationen zu MSI IPC

MSI IPC hat sich auf Embedded-Computing-Lösungen für den industriellen Einsatz spezialisiert. Mit seinem Bekenntnis zu Innovation und Qualität bietet das Unternehmen robuste und anpassbare Plattformen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Smart Retail, Fertigung, Automatisierung, Transportwesen und KI-gesteuerte Systeme. Weitere Informationen finden Sie unter https://ipc.msi.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn und Facebook , und Abonnieren Sie unseren Newsletter für die neuesten Updates und Produktneuheiten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973708/MSI_IPC_MS_C936_Slim_BOX_PC.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/msi-ipc-bringt-den-quad-display-slim-box-pc-ms-c936-und-den-sbc-ms-cf27-mit-hoher-konnektivitat-fur-industrielles-edge-computing-auf-den-markt-302764866.html



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