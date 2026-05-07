Die Altersvorsorge in Deutschland steht vor einem wachsenden Spannungsfeld: Eine alternde Gesellschaft, abnehmende gesetzliche Rentenbeiträge und die steigende Lebenserwartung erhöhen den Druck auf das System. Zudem wirken sich Inflation und Zinsentwicklung auf die Rendite aus. Politische Reformen, eine bessere Finanzbildung sowie rechtzeitige private Altersvorsorge sind wichtige Instrumente, wenn es darum geht, den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. Doch in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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