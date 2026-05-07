Kontron liefert zum Jahresstart 2026 robuste Zahlen - und sorgt gleichzeitig mit einer möglichen Übernahmefantasie für Aufmerksamkeit an der Börse. Besonders die boomenden Bereiche Verteidigung und Verkehrsinfrastruktur entwickeln sich dynamisch. Gleichzeitig treibt Kontron den Umbau hin zu margenstärkeren Software- und Technologiegeschäften konsequent voran. Defense und Transportation als Wachstumsmotoren Auf vergleichbarer Basis steigt der Umsatz im ersten Quartal leicht auf 363,7 Mio. Euro. Bereinigt um Verkäufe von Unternehmensteilen zeigt sich das operative Geschäft stabil und wachstumsstark. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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