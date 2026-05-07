Exasol AG startet mit gemischten Zahlen ins Geschäftsjahr 2026. Umsatz und EBITDA liegen unter Vorjahr, doch unter der Oberfläche zeigen sich wichtige Fortschritte: Die wiederkehrenden Erlöse bleiben stabil, die Kündigungsquote sinkt deutlich und die Neugeschäfts-Pipeline gewinnt an Dynamik. Besonders die KI-Strategie könnte dabei zum entscheidenden Wachstumstreiber werden. Umsatzrückgang mit Sondereffekten - Kerngeschäft bleibt stabil Auf den ersten Blick wirken die Zahlen schwach: Der Umsatz sinkt im ersten Quartal 2026 auf 9,5 Mio. Euro, das EBITDA geht ebenfalls zurück. Der Vergleich mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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