Diese Frage wird aktuell in Analystenkreisen heiß diskutiert. Während der DAX in den letzten Monaten zwar neue Rekordmarken jenseits der 24.000 Punkte erklommen hat, zeigt sich bei den Bluechips zunehmend eine gewisse "Fahrtmüdigkeit". Anders beim MDAX, der das Rückgrat des deutschen Mittelstands und zahlreiche Weltmarktführer in Nischen abbildet, hat die jüngste Rally nur verzögert mitgemacht. Die Bewertungsschere klafft aktuell also auseinander, ein weiterer Treiber ist das sich stabilisierende Zinsumfeld. Der DAX ist derzeit eher ein Markt für "Halter", nicht für "Neukäufer". Wer auf die nächste Phase des Marktzyklus setzen möchte, findet im MDAX die deutlich attraktiveren Hebel. Einen haben wir fü sie in der heutigen Ausgabe der TB-Daily herausgestellt.
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