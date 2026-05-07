Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.05.2026, 14:45 Uhr Zürich/Berlin · Wie seit Jahren, so wird auch für dieses Jahr ein Defizit auf dem Silbermarkt erwartet. Da Silber zu mehr als 50 Prozent ein Industriemetall ist, ist die Weltkonjunktur ein wichtiger ...

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