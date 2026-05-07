Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen der Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.05.2026, 14:15 Uhr Zürich/Berlin · Beim Nickel sind es besonders die Produktionskürzungen des wichtigen Produzentenlandes Indonesien, die den Preis treiben. Benchmark Mineral Intelligence schätzt, dass die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.