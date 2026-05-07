Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen der Canada Nickel Company Inc. und Aurania Resources Ltd., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.05.2026, 14:15 Uhr Zürich/Berlin · Beim Nickel sind es besonders die Produktionskürzungen des wichtigen Produzentenlandes Indonesien, die den Preis treiben. Benchmark Mineral Intelligence schätzt, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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