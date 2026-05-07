Bereits im Januar 2025 hat das chinesische KI-Start-up DeepSeek mit seinem Chatbot R1 für Aufsehen gesorgt. Jetzt folgt der nächste Paukenschlag. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua hat der Konzern sein Modell V4 ausschließlich mit Huawei Ascend 950 Chips trainiert. Die News sorgen am Donnerstag für ein deutliches Plus bei chinesischen KI-Aktien.Während frühere Modelle von DeepSeek noch stark auf Nvidia-Hardware und damit indirekt auf das CUDA-Ökosystem angewiesen waren, ist V4 das erste Modell des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär