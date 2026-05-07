EQS-News: FutureGrail / Schlagwort(e): Produkteinführung

Seltene Uhren wecken rasantes Interesse an der FutureGrail Mai-Auktion



07.05.2026 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ABU DHABI, VAE, GENF und SINGAPUR, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweite Uhrensammlergemeinde steht diese Woche vor einer besonderen Auktion, wenn einmalige Zeitmesser bei FutureGrail zur Versteigerung kommen. Das renommierte Auktionshaus rechnet mit einem Bieterwettstreit um extrem seltene Vintage-Uhren. Zu sehen sind Patek Philippe-Einzelstücke, exquisite Anhängeruhren von Vacheron Constantin, seltene Taschenuhren von Audemars Piguet und begehrte Rolex-Modelle. Rolex von George Daniels Liebhaber werden sich von Los 33 angezogen fühlen, einer speziellen Oyster Perpetual "Datejust" von George Daniels, dem berühmten englischen Uhrmacher, der als einer der größten Uhrmacher aller Zeiten gilt. Ultra-seltene Audemars Piguet Taschenuhr Ein besonders schönes Exemplar ist eine Art-Déco-Taschenuhr mit dreifacher Komplikation, die 1911 von Audemars Piguet für den Einzelhändler E. Gübelin hergestellt wurde. Es sind nur zehn Exemplare bekannt, wobei das einzige andere Exemplar aus 18 Karat Weißgold zuletzt 1990 auf einer Auktion angeboten wurde. Die Gebote könnten höher ausfallen als die konservative Spanne von 200.000 bis 400.000 $. Einzigartige, exquisite Zeitmesser von Patek Philippe Die wohl größte Attraktion ist eine extrem seltene Patek Philippe "Turtle Lugs" von 1954 (Ref. 2549/1J), mit silbernem guillochiertem (dekorativ graviertem) Zifferblatt mit 'tropischer' Patina. Dies ist eines von nur acht bekannten Exemplaren, mit einem schönen Gehäuse, das von Markowski hergestellt wurde. Die "Turtle Lugs" sind gebogene Verlängerungen, die an Schwimmflossen erinnern. Sie ist ein wahrer "Gral" für Sammler. Weitere Highlights von Patek Philippe: Einzigartig Patek Philippe Ref. 3589/90G "Ellipse d'Or" (Goldene Ellipse) aus 18 Karat Weißgold, mit Diamanten und einem Zifferblatt aus schwarzem Onyx

Die weltweit einzige 1995 Patek Philippe Ref. 4700/160J mit vertikalem "Tramé"-Zifferblatt aus Gelbgold, mit Diamanten und Rubinen besetzt

Eine 1955er Referenz 2526 G HB (2 nd Serie), runde Armbanduhr aus Weißgold und Diamanten mit silbernem "tropischem" Zifferblatt

Serie), runde Armbanduhr aus Weißgold und Diamanten mit silbernem "tropischem" Zifferblatt Eine limitierte Auflage der "World Time Moon" (Referenz 5575 G - 001), die anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Uhrenmanufaktur hergestellt wurde . "Unsere Mai-Auktion ist eine einmalige Gelegenheit für Sammler, einige der seltensten Zeitmesser der Welt zu erwerben. Viele dieser Uhren werden vielleicht eine Generation lang nicht mehr auf einer Auktion zu sehen sein", sagt Ali Nael, CEO von FutureGrail. Mehrere Auktionszeitmesser sind in Nael's Buch "My Dream Collection" zu finden. FutureGrail ist eines der weltweit führenden Auktionshäuser für außergewöhnliche Zeitmesser mit einem Museum in Singapur und einer wachsenden globalen Präsenz in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mai-Online-Auktion von FutureGrail läuft vom 9. bis 12. Mai unter www.futuregrail.com/auctions . Käufer- und Verkäuferprämien - 6 % des Zuschlagspreises. Jon Ivan-Duke , +971 58 285 7333, jon@dukemir.com

Jay Kau, +6017-9088 978, jay@futuregrail.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973911/FutureGrail_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973910/FutureGrail_2.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/seltene-uhren-wecken-rasantes-interesse-an-der-futuregrail-mai-auktion-302764443.html



07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News