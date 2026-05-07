Die Ergebnisse von Amadeus Fire für das erste Quartal 2026 zeigten einen Rückgang des Umsatzes um 9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 89,4 Millionen EUR und einen Rückgang des operativen EBITA um 30 % auf 3,0 Millionen EUR. Dennoch wurde eine wesentliche sequenzielle Verbesserung im Vergleich zum vierten Quartal 2025 hervorgehoben. Während der Bereich Personalservices weiterhin unter dem Druck eines schwachen deutschen Arbeitsmarktes leidet, erweist sich das Segment Training als widerstandsfähig und strategisch entscheidend aufgrund seiner von KI geführten digitalen Transformation. Das Management bestätigte seine Umsatz- und EBITA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und setzt auf eine stärkere zweite Jahreshälfte. Trotz der aktuellen makroökonomischen Gegenwinde und einer erhöhten Verschuldung sind wir der Ansicht, dass der strukturelle Mangel an Fachkräften und die "AI First"-Strategie des Unternehmens erhebliches Aufwärtspotenzial bieten. Daher bekräftigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 70,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag
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