LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Umsatzzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen und dabei vor einer einprozentigen Mengensteigerung getragen worden, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zwar habe der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller seine Jahresziele bestätigt, doch angesichts steigender Inputkosten bleibe das Margenrisiko bestehen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006048432
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
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