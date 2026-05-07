Die in der Schweiz regulierte AMINA bietet ihren Kunden einen regulierten Zugang zu dem Netzwerk, auf dem DTCC, Visa, BitGo und andere aufbauen

Die AMINA Bank AG ("AMINA"), eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Kryptobank mit globaler Reichweite, ist ab heute die erste Bank, die Canton Coin (CC), den nativen Token des Canton Network, unterstützt und ihren Kunden Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen anbietet. Das Canton Network ist eine öffentliche, datenschutzkonforme Blockchain, die für Kapitalmärkte entwickelt wurde.

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AMINA Becomes First Bank to Support Canton Coin Trading and Custody

Canton hat in den letzten Monaten erheblich an institutioneller Dynamik gewonnen und TradFi- und DeFi-Organisationen angezogen, darunter die DTCC, Visa und BitGo, die auf dem Netzwerk Workflows der nächsten Generation für Abwicklung, Tokenisierung, Verwahrung und Sicherheiten aufbauen. Canton entwickelt zudem ein On-Chain-Kapitalmarkt-Ökosystem, das Repo-, Kredit- und Wrapped-Asset-Flüsse umfasst alles unter Compliance- und Abwicklungsauflagen, die für regulierte Teilnehmer konzipiert sind.

AMINA wird dazu beitragen, Reibungsverluste für professionelle Anleger, Super-Validatoren und Institutionen zu verringern, die Tokenisierungs- und Abwicklungsworkflows auf Canton betreiben. Über eine einzige, von der FINMA regulierte Institution können AMINA-Kunden Canton Coin unter der Governance verwahren und handeln, die sie von einem institutionellen Bankpartner erwarten.

Myles Harrison, Chief Product Officer bei AMINA, sagte: "Das Canton Network steht für etwas, das wir im Bereich der digitalen Vermögenswerte zunehmend beobachten: eine Infrastruktur, die speziell für regulierte Institutionen entwickelt wurde und nicht nachträglich angepasst wurde. Indem AMINA Canton Coin für die Verwahrung und den Handel bereitstellt, bietet das Unternehmen seinen Kunden seien es Super-Validatoren oder Investoren, die vom Wachstum des Canton Network profitieren möchten den regulierten Zugang, den sie benötigen, um an diesem Ökosystem teilzunehmen. Die Bereitstellung von Canton Coin ist ein bewusster Schritt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden regulierten Zugang zu der Infrastruktur haben, die das nächste Kapitel der institutionellen Finanzwelt untermauert."

Viv Diwakar, Leiter der Canton Foundation, sagte: "Canton Network wurde entwickelt, um die Bedürfnisse regulierter Finanzinstitute zu erfüllen Datenschutz, Compliance und Abwicklungsfinalität sind in die Architektur integriert. AMINA teilt diese Philosophie. Für Teilnehmer des Canton Network, die eine konforme, beaufsichtigte Heimat für ihre Canton-Coin-Bestände benötigen, bietet AMINA dies mit der Glaubwürdigkeit und dem regulatorischen Ansehen, die das Ökosystem erfordert."

AMINA hat sich einen bewährten Ruf als Vorreiterin bei der Einführung strategisch bedeutender Kryptowährungen für ihren professionellen Anleger- und institutionellen Kundenstamm erarbeitet. Die Bank war weltweit die erste, die Ripple USD (RLUSD) unterstützte, und die erste, die den Handel und die Verwahrung von SUI anbot beides Bereiche, die seitdem eine wachsende institutionelle Akzeptanz erfahren haben. Da sich das Ökosystem des Canton Network weiterentwickelt, beabsichtigt AMINA, ihre Beteiligung am Netzwerk in der kommenden Zeit zu vertiefen.

Haftungsausschluss: Dies ist eine Marketingmitteilung der AMINA Bank AG ("AMINA"), einer Schweizer Bank und Wertpapierhändlerin mit Sitz und Rechtsdomizil am Kolinplatz 15, 6300 Zug, Schweiz, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA") zugelassen und reguliert wird. AMINA ist in keiner anderen Rechtsordnung als Bank zugelassen. Diese Marketingmitteilung dient ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken und ist als Marketingmaterial im Sinne von Artikel 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FinSA) zu verstehen; sie ist eine Werbung; sie stellt keine Aufforderung, Empfehlung, Beratung oder ein Angebot bzw. die Absicht dar, ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments oder zur Teilnahme an einer bestimmten Anlagestrategie abzugeben. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung an die Öffentlichkeit in Rechtsordnungen dar, in denen AMINA nicht zum Erwerb, zur Veräußerung oder zum Handel mit einem Produkt berechtigt ist. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen stehen aufgrund rechtlicher und regulatorischer Erwägungen möglicherweise nicht allen Kunden zur Verfügung.

Über AMINA Crypto. Banking. Simplified.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier in der Krypto-Banking-Branche. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets ("ADGM") Branch, die Finanzdienstleistungsgenehmigung von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde ("FSRA") der ADGM. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited von der Securities and Futures Commission ("SFC") die Lizenzen Typ 1 (Handel mit Wertpapieren), Typ 4 (Beratung zu Wertpapieren) und Typ 9 (Vermögensverwaltung). Im Oktober 2025 wurde die Typ-1-Lizenz des Unternehmens weiter genehmigt, um digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen für professionelle Anleger im Rahmen des digitalen Vermögensregulierungsrahmens von Hongkong einzubeziehen. Im Oktober 2025 erhielt die AMINA (Austria) AG ("AMINA EU") ihre CASP-Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") im Rahmen des Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Rahmens.

CVVC Global Report und CB Insights haben AMINA als eines der 50 führenden Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. 2023 gewann AMINA den European WealthBriefing Award in der Kategorie "Digital Assets Solution, Fund Manager". Zuletzt wurde AMINA bei den Hedgeweek Global Digital Assets Awards 2025 als "Institutional Digital Asset Innovation of the Year" ausgezeichnet.

Mehr über AMINA erfahren Sie unter www.aminagroup.com

Über Canton Network

Canton ist die einzige öffentliche, zugangsfreie Blockchain, die speziell für die institutionelle Finanzwelt entwickelt wurde und dabei Datenschutz, Compliance und Skalierbarkeit auf einzigartige Weise vereint. Mit der Beteiligung führender globaler Finanzinstitute und einer von der Canton Foundation unabhängig moderierten Netzwerk-Governance ermöglicht Canton eine sichere Synchronisation und Abwicklung in Echtzeit über mehrere Anlageklassen hinweg auf einer gemeinsamen, interoperablen Infrastruktur. Das Open-Source-Netzwerk wird durch seinen nativen Token, den Canton Coin, betrieben und unterstützt dezentrale Governance sowie die gemeinsame Anwendungsentwicklung. Es ist die bewährte Verbindung zwischen dem Potenzial der Blockchain und der Kraft der globalen Finanzwelt und sorgt dafür, dass Finanzströme so fließen, wie sie sollten. Erfahren Sie mehr unter: canton.network

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