Mainz (ots) -
Woche 22/26
Samstag, 23.5.
Bitte Folgenänderung beachten:
15.00 Knast in Deutschland
Frauen, Gitter, Hoffnung
Deutschland 2025
...
2.15 Knast in Deutschland
Weggesperrt für Jahrzehnte
Deutschland 2025
Knast in Deutschland: Gewalttäter im Fokus entfällt!
Woche 24/26
Montag, 8.6.
Bitte Folgenänderung beachten:
20.15 Knast in Deutschland
Mehr als lebenslänglich
Deutschland 2024
Knast in Deutschland: Gewalttäter im Fokus entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6270331
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