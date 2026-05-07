Bielefeld (ots) -Egal, ob Nervenkitzel oder Verbundenheit, Begehren oder Geborgenheit - Ritex ist für jeden Moment da - also mach es mit Ritex.Was als Kampagnengedanke begann, wird 2026 zur klaren Dramaturgie: der Bielefelder Kondomhersteller entwickelt gemeinsam mit der Agentur Zum goldenen Hirschen Köln die Markenkampagne konsequent weiter und rückt seine Haltung noch stärker in den Mittelpunkt.Das Marken- und Werbetracking 2025 bestätigt den Kurs ebenfalls: Kaufanteile und Werbeerinnerung sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Diesen Rückenwind nutzt das Unternehmen, um die Kampagne 2026 mit noch mehr Klarheit und Konsequenz fortzuführen.Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung steht die konsequente Ausformulierung einer Haltung, die Ritex von Anfang an auszeichnet: eine Marke, die keine Form von Intimität ausschließt und Menschen in ihren unterschiedlichsten Momenten begleitet. Bewegtbild, Social Media und Bildsprache wurden dabei gleichermaßen weiterentwickelt - authentischer, emotionaler und flexibel über alle Kanäle und Funnel-Ebenen einsetzbar."Die Zahlen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit der Weiterentwicklung der Kampagne gehen wir 2026 noch einen Schritt weiter: Unsere Haltung soll nicht am Ende einer Botschaft stehen - sie soll von Anfang an spürbar sein", sagt Karin Wünsch, Marketingleitung bei Ritex.Marc Hergarden, Geschäftsführer bei Zum goldenen Hirschen Köln, ergänzt: "Eine starke Idee ersetzt man nicht - man entfaltet sie. Mit dem 'Egal, ob ...' haben wir die Haltung von Ritex jetzt in die Dramaturgie selbst eingeschrieben. Das ist der Unterschied zwischen einer Botschaft, die man hört, und einer Haltung, die man fühlt."Die Kampagne wird 2026 kanalübergreifend in ganz Deutschland ausgespielt. Die Mediaplanung verantwortet die Hamburger Mediaagentur JOM. Die Ritex Markenkampagne wird auch um neue Touchpoints erweitert: Neben Bewegtbildspots im CTV, auf YouTube und Amazon Prime sowie Social Ads und Bannern auf digitalen Plattformen, ist Ritex in diesem Jahr auch im öffentlichen Raum präsent. Über DOOH-Flächen in Uni-Umgebungen und der Gastronomie erreicht die Marke ihre Zielgruppe gezielt in ihrem Alltag. Alle Maßnahmen zahlen auf den Markenclaim "Vertrauen und Kondome made in Germany" ein.Pressekontakt:Ritex GmbHNatalie FiedelGustav-Winkler-Straße 5033699 BielefeldTelefon 0521-92464-85E-Mail: presse@ritex.dewww.ritex.deOriginal-Content von: Ritex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24487/6270338