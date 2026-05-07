"Turn down the food noise"

Im Jahr ihres 175-jährigen Jubiläums unterstreicht die Erbe Elektromedizin GmbH ihr anhaltendes Engagement für Innovationen im Gesundheitswesen mit der Markteinführung von MOVIVA, einer minimalinvasiven Lösung für die gastrische Mukosaablation (GMA) in der endoskopischen Adipositas-Therapie. MOVIVA steht im Mittelpunkt der Aktivitäten von Erbe auf den ESGE Days in Mailand vom 14. bis 16. Mai 2026. Ärzte können die Technologie im Hands-on-Bereich und im Rahmen eines Symposiums kennenlernen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260507932565/de/

Funktionsweise der GMA mit MOVIVA

"Adipositas nimmt weltweit weiter zu, und für viele Patienten besteht nach wie vor eine Lücke zwischen Änderungen des Lebensstils, medikamentöser Therapie und bariatrischer Chirurgie. Endoskopische Ansätze entwickeln sich zu zusätzlichen Behandlungsoptionen. Mit MOVIVA möchten wir Ärzte dabei unterstützen, diese innovative Behandlungsoption in die klinische Praxis zu integrieren und den Zugang zu minimalinvasiven Adipositas-Therapien zu erweitern." Marcus Felstead, Chief Commercial Officer von Erbe.

Den Hunger an der Quelle bekämpfen

Für viele Menschen mit Adipositas erschweren anhaltender Hunger und Heißhungerattacken eine langfristige Gewichtsregulierung. Der obere Teil des Magens der Fundus ist ein wesentlicher Produktionsort von Ghrelin, einem Hormon, welches das Hungergefühl stimuliert. Die gastrische Mukosaablation reduziert die Ghrelinproduktion gezielt und bewirkt eine Abnahme von Heißhunger bei den Patienten.

MOVIVA ist ein fortschrittliches Hybridinstrument für die GMA. Es vereint zwei zentrale Funktionen in einem Produkt: die Injektion eines submukosalen Flüssigkeitsdepots, das tiefere Gewebeschichten vor Hitzeschädigung schützt und die oberflächliche thermische Ablation der Schleimhaut mittels Argon-Plasma-Koagulation (APC). MOVIVA arbeitet mit dem moveAPD-Mode, der ein gleichmäßiges und homogenes Ablationsergebnis gewährleistet.

Erste klinische Ergebnisse

Klinische Daten deuten darauf hin, dass die gastrische Mukosaablation (GMA) mit MOVIVA zu einer Gewichtsreduktion führt. In frühen Studien erzielte die GMA in der Anwendung als einzelnes Verfahren nach 6 Monaten eine Gewichtsabnahme (TBWL) von 7,7 %.

GMA kann entweder einzeln angewendet oder mit einer endoskopischen Schlauchmagenbildung (ESG) kombiniert werden. Aktuelle Daten deuten auf weitere Verbesserungen durch die Kombination beider Verfahren hin, wobei nach 12 Monaten eine Gewichtsabnahme (TBWL) von bis zu 24 erreicht wurde. Damit entsprechen die Ergebnisse nahezu denen der chirurgischen Schlauchgastrektomie, allerdings bei deutlich geringerer Invasivität. Inzwischen wurden mehr als 150 Patienten mit MOVIVA behandelt.

Symposium bei den ESGE Days

Auf den ESGE Days 2026 veranstaltet Erbe ein Symposium mit Prof. Aayed Alqahtani (Saudi-Arabien), Prof. Ivo Boskoski und Prof. Roberta Maselli (beide Italien) sowie Prof. Bu'Hussain Hayee (Großbritannien) unter dem Titel: "A Novel Endoscopic Therapy for Obesity: Early Clinical Experience with Gastric Mucosal Ablation (GMA) in the fundus."

Das Symposium bietet Einblicke in die ersten klinischen Erfahrungen mit der GMA und schafft eine Diskussionsplattform über die zukünftige Rolle dieser neuen endoskopischen Therapie bei der Behandlung von Adipositas. Weitere Informationen zu MOVIVA: [MOVIVA Turn down the food noise].

MOVIVA ist derzeit in CE- und CE-bezogenen Märkten erhältlich.

Über Erbe Elektromedizin

Die Erbe Elektromedizin GmbH feiert 2026 ihr 175-jähriges Jubiläum unter dem Leitsatz "Progress with purpose". Seit 1851 entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen weltweit chirurgische Instrumente und Geräte. Zusätzlich bietet Erbe umfassende Dienstleistungen für den professionellen Einsatz seiner Produkte in unterschiedlichen medizinischen Fachgebieten an. Ärztinnen und Ärzte, klinische Teams, Patientinnen und Patienten weltweit vertrauen auf Medizintechnik von Erbe. Die Systeme finden in nahezu allen Disziplinen Anwendung und basieren auf der Elektrochirurgie in Kombination mit weiteren Erbe-Technologien. Hybride Lösungen eröffnen neue, innovative Einsatzmöglichkeiten in der modernen Medizin.

Tätigkeitsfelder

Elektrochirurgie

Endoskopie

Imaging

Gefäßversiegelung

Plasmachirurgie

Kryotechnologie

Hydrochirurgie

Ein internationales Netzwerk

20 internationale Vertriebs- und Serviceeinheiten

5 Produktionsstandorte

Erbe ist in 110 internationalen Märkten aktiv

Die Belegschaft von Erbe

Über 2.200 Mitarbeiter weltweit

Davon über 1.400 in Deutschland

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