Barton Gold verzeichnet neue hochgradige Gold- und Silberfunde. Der australische Edelmetall-Projektentwickler beschleunigt aktuell seine Bohrprogramme und Machbarkeitsstudien.

Der australische Edelmetallentwickler Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) befindet sich in einer Phase beschleunigter operativer Entwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Adelaide verwaltet mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte im zentralen Gawler Craton in South Australia - einer geologisch bedeutsamen Region, in der Barton Gold als einziges Unternehmen eine eigene Goldmühle, die sogenannte Central Gawler Mühle (CG Mill), betreibt. Diese Anlage bildet den strategischen Kern eines "Hub-and-Spoke"-Modells, also ein Netzwerk, bei dem Außenstellen mit einem zentralen Knotenpunkt verbunden sind. Dadurch werden Logistik und Geschäftsabläufe so optimiert, dass mittelfristig eine jährliche Goldproduktion von 150.000 Unzen angestrebt wird.

Gleich mehrere aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Barton Gold seine Strategie für das laufende Kalenderjahr 2026 konsequent umsetzt. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Projekte Challenger, Tunkillia sowie die Silberentdeckung Tolmer, die sich zuletzt durch ungewöhnlich hochgradige Befunde auszeichnete.

Bohrprogramm mit hochgradigen Goldfunden direkt neben Mühle

Im Projekt Challenger, das unmittelbar an die CG Mill angrenzt, wurden im Rahmen eines Bohrprogramms zur Ressourcenaktualisierung und Grubenoptimierung bemerkenswerte Goldgehalte nachgewiesen. Laut Unternehmensangaben ergaben Bohrungen Gehalte von bis zu 170,7 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) in den Grubenwänden des Haupttagebaus sowie bis zu 60 g/t Au im Sohlenbereich der Challenger-West-Grube. Diese Werte dokumentieren oberflächennahe, hochgradige Mineralisierungen in direkter Nähe zur bereits vollständig genehmigten CG Mill und unterstreichen die Bedeutung des Standortes für eine rasche und kostengünstige Wiederinbetriebnahme.

Das Unternehmen plant, noch im zweiten Halbjahr 2026 eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) für den Challenger-Betrieb fertigzustellen. Konzipiert ist zunächst ein vereinfachter "Baseline"-Betrieb in Phase 1, der auf der Wiederaufbereitung von historischen Abraumhalden sowie begrenzten Tagebaumaterialien basiert, bevor historisches hochgradiges Untertageerz eingebunden wird. Ziel ist es, die Umsetzungsrisiken zu senken und stabile Abläufe zu demonstrieren.

Das unabhängige Researchhaus MST Financial bewertet die Aktie in einer aktuell veröffentlichten Analyse mit einem risikogewichteten Kursziel von 2,58 australischen Dollar je Aktie. Die Aktie notierte zuletzt unter 1 AUD, was die Analysten als substanzielle Unterbewertung interpretieren.

Bohrprogramm auf Hochtouren - Machbarkeitsstudie bis Jahresende

Parallel zu Challenger läuft im Projekt Tunkillia, dem zweiten geplanten Verarbeitungszentrum, derzeit Phase 2 eines RC-Bohrprogramms mit einem Gesamtumfang von rund 30.000 Metern. Ziel ist die Überführung der bestehenden offenen Grubenkontur in die JORC-Kategorie "Indicated" (nachgewiesene geschätzte Ressource). Der wertvollste zentrale Bereich der sogenannten "S1"-Startergrube soll dabei sogar in die höchste Ressourcenkategorie "Measured" überführt werden, um Projektfinanzierungsgespräche zu unterstützen. Zusätzlich läuft ein rund 3.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm für geotechnische und metallurgische Daten.

Auf Basis dieser Arbeiten strebt Barton Gold bis Ende 2026 die Klassifizierung von Erzreserven sowie den Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) an, die als Grundlage für einen Bergbaulizenzantrag dienen soll. Das Analysehaus MST Financial prognostiziert für Tunkillia bei Erreichen der Produktionsziele ein jährliches EBITDA (operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von mehr als 400 Millionen australischen Dollar bei einer Marge von über 50 Prozent.

Silberentdeckung Tolmer mit extrem hohen Graden

Besonderes Aufsehen erregte kürzlich das Silberprojekt Tolmer, das Barton Gold im Jahr 2025 mit einem Entdeckungsschnitt von 6 Metern bei 4.747 g/t Ag (Gramm Silber pro Tonne) erstmals öffentlich bekannt machte - ein Gehalt, der zu den höchsten modernen Silberfunden weltweit zählt. Nun meldete das Unternehmen einen weiteren bemerkenswerten Befund: Ein einfacher Gravitationstest, also ein schwerkraftbasiertes Aufbereitungsverfahren ohne Mahlung, Röstung oder chemische Reagenzien, ergab ein Konzentrat mit einem Silbergehalt von über 100.000 g/t Ag, was einem Reinheitsgrad von rund zehn Prozent Silber entspricht.

Managing Director Alexander Scanlon kommentierte dies wie folgt: "Es passiert bei Tolmer offensichtlich etwas sehr Besonderes in Bezug auf den Grad der Silberanreicherung. Die Möglichkeit, derart hochgradige Konzentrate über ein einfaches Gravitationsverfahren zu erzeugen, könnte erhebliche wirtschaftliche Implikationen haben." Eine Tonne Konzentrat mit einem Gehalt von über 100.000 g/t Ag hätte beim aktuellen Silberpreis einen Marktwert von mehr als 300.000 australischen Dollar - ohne Berücksichtigung etwaiger Goldnebenprodukte.

Barton Gold hat daraufhin ein Nachbohrprogramm von rund 4.000 Metern RC-Bohrungen vorgezogen, das voraussichtlich Mitte Mai 2026 beginnen soll. Ziel ist die Verdichtung der geologischen Datenlage sowie die Prüfung möglicher Erweiterungen der Mineralisierung, die durch Bodenprobenassays in der Umgebung mehrerer Bohrabschnitte mit Silbergehalten von mehr als 2.000 Gramm-Metern (Ag) angezeigt werden. Gleichzeitig wurde ein führendes geologisches Beratungsunternehmen für die Auswertung der Petrologie (Gesteinskunde) mittels Rasterelektronenmikroskopie beauftragt.

Silber mit stärkerer Relevanz für Unternehmensentwicklung

Die verstärkte Fokussierung auf Silber erfolgt vor dem Hintergrund eines strukturell angespannten Silbermarkts, der von hartnäckigen Angebotsdefiziten geprägt ist. Silber verbindet als kritisches Metall den klassischen Bezug zum Werterhalt mit industrieller Nachfrage - insbesondere aus der Photovoltaik- und Elektronikindustrie. Vor diesem Hintergrund gewinnt Bartons aufstrebendes Silberportfolio, zu dem neben Tolmer auch eine bestehende Silberressource von 3,1 Millionen Unzen beim Tunkillia-Projekt zählt, an strategischer Relevanz.

Barton Gold sieht seine aktuelle Entwicklungsphase als Start für eine kurzfristige Produktionsaufnahme, mittelfristige institutionelle Skalierung sowie langfristiges Wachstum durch Exploration und regionale Konsolidierung. Mit rund 40.000 Metern laufender und geplanter Bohrungen erwartet das Management in den kommenden sechs Monaten einen kontinuierlichen Strom an Bohrergebnissen, gefolgt von JORC-Ressourcenaktualisierungen und der Konversion zu Erzreserven.

Für Anleger hat die Aktie klares Katalysatorprofil: MST Financial sieht ein Kursziel von 2,58 AUD - eine Einschätzung, die das laufende Jahr 2026 mit seinen geplanten Machbarkeitsstudien, Ressourcenkonversionen und Bohrergebnissen als wegweisend für die weitere Bewertung ausweist. Die laufenden Finanzierungsgespräche für die Wiederinbetriebnahme der Mühle sind dabei ein wichtiger Gradmesser des Investorenvertrauens.

Weitere Informationen zu Barton Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/barton-gold-holdings-limited/

Unternehmensdaten:

Barton Gold Holdings Ltd.

WKN: A3DJY0

ISIN: AU0000153215

Webseite: www.bartongold.com.au

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