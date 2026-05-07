Wentorf bei Hamburg (ots) -Der kostenlose Freizeitpark-Atlas (https://www.tarifcheck.de/freizeitparks/) auf Tarifcheck.de liefert kompakte Informationen zu über 80 deutschen Vergnügungsparks und zeigt, wie Freizeitpark-Fans 2026 kräftig sparen können.Tagestickets mit enormen Preisspannen von 0,00 EUR - 86,00 EUREntsprechend der Analyse von 57 westdeutschen und 25 ostdeutschen Freizeitparks liegen die Tageskartenpreise bei bis zu 86,00 EUR (regulärer Erwachsenenpreis an der Tageskasse im Europa-Park Erlebnis Resort in Baden-Württemberg, Stand: April 2026). Elf der 82 Anlagen öffnen kostenfrei ihre Tore (13,4 %). Die Nutzung diverser Fahrgeschäfte sowie anderer Highlights kostet dabei in der Regel extra. Selbst in 17 der kostenpflichtigen Parks (23,9 %) sind nicht alle Attraktionen im Tagesticket enthalten.Mit diesen Insider-Tipps können Parkgäste sich trotzdem auf günstiges Freizeitvergnügen freuen.Tipp 1: Mit Online-Buchungen deutlich sparenBei 20 der 71 kostenpflichtigen Freizeitparks ist die Online-Buchung eines Tagestickets günstiger als der Kauf vor Ort. Besonders lukrativ ist oftmals der Erwerb eines datierten Online-Tickets an regulären Werktagen. Parkabhängig können Gäste so zwischen 1,00 EUR und mehr als 20,00 EUR pro Eintrittskarte sparen (Stand: April 2026). Hier sind zwei Beispiele:Heide-Park Resort in Soltau, Niedersachsen / Sparpotenzial: bis zu 27,00 EUR pro PersonRegulärer Preis ab 90 cm Größe: 37,00 EUR bis 42,00 EUR (online datiert) bzw. 52,00 EUR (online undatiert) bzw. 64,00 EUR (Tageskasse).Legoland Deutschland Resort in Günzburg, Bayern / Sparpotenzial: bis zu 25,00 EUR pro PersonRegulärer Preis ab zwei Jahren: 39,00 EUR bis 49,00 EUR (online datiert) bzw. 54,00 EUR (online undatiert) bzw. 64,00 EUR (Tageskasse).Tipp 2: Aktiv nach Rabatten suchenDie Suche nach Rabatten lohnt sich: Die große Mehrheit der Freizeitparks bietet Gruppen- und Kombitickets an; saisonabhängig gibt es online besondere Aktionen, neue Preise sowie Erlass für Anwohnende oder Nutzende bestimmter externer Dienste (z. B. Automobilclubs oder Tourismus-Cards).In 17 Parks erhalten Geburtstagsgäste jeden Alters zudem eine Freikarte, in weiteren elf Parks gilt die Regelung für minderjährige Geburtstagskinder unterschiedlichen Alters.Schwangeren wird bei der Vorlage des Mutterpasses in insgesamt 19 Vergnügungsparks Rabatt gewährt, teils jedoch nur bei der Online-Buchung oder vor Ort. Nahezu 70 % der kostenpflichtigen Parks (49) bieten Menschen ab 60, 65 oder 70 Jahren vergünstigten Eintritt an, manchmal jedoch nur mit einem Rentenversicherungsausweis.Tipp 3: Freizeitangebot genau prüfenDie Größe sowie die Angebote der einzelnen Freizeitparks unterscheiden sich. Einige sind speziell auf Familien mit kleineren Kindern ausgerichtet, andere bieten Aktivitäten für alle Altersgruppen und Temperamente an. Neben einem genauen Blick auf das Parkangebot lohnt deshalb die Prüfung des Kleingedruckten:- Kostenfaktor Attraktionen: Sind alle Fahrgeschäfte, Shows und sonstigen Attraktionen im Preis enthalten? Wie viel kosten diese gegebenenfalls extra?- Verfügbarkeit: Wann hat die Anlage geöffnet? Gibt es während der Sommersaison 2026 Schließtage? Ist der Einlass ohne Reservierung garantiert oder gibt es ein Tageskontingent? Sind Tickets nur online erhältlich oder auch vor Ort? Kann dort bargeldlos bezahlt werden?- Verpflegung: Darf man eigenes Essen mitbringen oder nur in parkeigenen Gaststätten etwas verzehren? Wie viel Geld muss man gegebenenfalls für die Verköstigung vor Ort einrechnen?- Mitnahme von Hunden: Gehört die Anlage zu den 65 Freizeitparks (79,3 %), in denen die Mitnahme von Hunden erlaubt ist? Fallen für Hunde Gebühren an (teils zwischen 1,00 EUR und 3,00 EUR)? Welche Regelungen gelten für Listen- und Assistenzhunde?- Anreise: Kostet der Parkplatz am Freizeitparkgelände Geld? Kann man durch die Online-Buchung Platzgebühren sparen? Beinhalten Online-Tickets die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln?Mit guter Planung können Freizeitpark-Fans viel Geld sparen, finden ein Angebot entsprechend eigener Wünsche und können den Tag stressfrei genießen.Mehr Informationen gibt es hier: Freizeitparks 2026 (https://www.tarifcheck.de/freizeitparks/)Quellen: Tarifcheck.de, Webseiten der Freizeitparks; Stand der Analyse: April 2026Über Tarifcheck.deDie mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 20 Jahren bundesweit Millionen Verbraucher. 2001 von Jan Schust gegründet, ist Tarifcheck.de (https://www.tarifcheck.de) mittlerweile das drittgrößte Onlinevergleichsportal Deutschlands. Der Fokus liegt auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, auf Transparenz, Objektivität sowie strengsten Datenschutzstandards. 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