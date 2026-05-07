Zu den neuen Funktionen gehören "Riskified ARIA", der KI-basierte Risikoanalyst, "Identity Explore 2.0" sowie ein verbessertes "Decision Studio", die Händlern die Möglichkeit bieten, Informationen zu Netzwerkrisiken wie nie zuvor zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren

Riskified (NYSE: RSKD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce-Betrugsbekämpfung und Risikoanalyse, gab heute einen bedeutenden Fortschritt bei den Funktionen seiner KI-Plattform bekannt und stellte eine leistungsstarke Suite von Kontroll- und Entscheidungshilfen vor. Diese soll den Betrugsbekämpfungsteams von Händlern einen umfassenden Überblick über Risikomuster und das Verhalten von Nutzern, durch dialogorientierte KI gewonnene Erkenntnisse sowie die Möglichkeit bieten, ihre Risikostrategien präzise anzupassen. Die Innovationssuite wurde auf der Bühne der Ascend 2026 vorgestellt, der führenden globalen Gipfelreihe von Riskified, die vom 4. bis 6. Mai 2026 im Conrad New York Downtown in Manhattan, NY, stattfindet.

Angesichts des anhaltenden Wachstums des globalen E-Commerce und der prognostizierten Zunahme von Verlusten durch KI-gestützte Betrugsangriffe insbesondere im Zusammenhang mit dem Aufkommen des "Agentic Commerce", bei dem KI-Bots Transaktionen im Namen von Verbrauchern durchführen können sind präzise Betrugsentscheidungen zwar von grundlegender Bedeutung, reichen jedoch nicht mehr aus. Heute müssen kompetente Betrugs- und Risikomanagement-Teams mehr denn je die Hintergründe jeder Transaktion und jedes Musters verstehen und benötigen die nötige Handlungsfreiheit, um sich sofort auf Bedrohungen einzustellen, ohne dabei ihre Umsätze zu gefährden.

"Seit über einem Jahrzehnt konzentriert sich Riskified ganz darauf, mithilfe von Netzwerkdaten und ausgefeilten Identitätsmodellen die präzisesten Entscheidungen zu treffen", sagte Eido Gal, CEO und Mitbegründer von Riskified. "Unsere Händler haben uns jedoch mitgeteilt, dass sie mehr als nur fundierte Entscheidungen benötigen. Sie möchten in Echtzeit nachvollziehen, was in ihrem Unternehmen vor sich geht, den Kontext hinter den Daten verstehen, Einblicke in die dahinterstehenden Identitäten gewinnen und vor allem mit absoluter Zuversicht Maßnahmen ergreifen. Wir bieten Händlern einen beispiellosen Zugang zu den Informationen der Riskified-Plattform sowie die Erkenntnisse und Möglichkeiten, ihr Risikomanagement noch besser auf die Bedürfnisse ihres Unternehmens abzustimmen."

Riskified hat die folgenden erweiterten Funktionen in seinem Merchant Control Center vorgestellt, die Betrugsbekämpfungsteams eine äußerst umfassende und kontextreiche Arbeitsumgebung bieten:

Riskified ARIA, der KI-Risikoanalyst

Riskified ARIA (AI Risk Intelligence Analyst) geht über einfache Chatbot-Erweiterungen und isolierte Untersuchungs-Dashboards hinaus und bietet Händlern Zugriff auf die Netzwerkdaten, Modellausgaben und Identitätssignale von Riskified. So können sie Risikotrends und Betrugsmuster in ihrem Shop sowohl auf Transaktionsebene als auch im Rahmen umfassenderer Leistungsmuster besser nachvollziehen. Riskified ARIA läuft sicher innerhalb der einheitlichen Plattform von Riskified und greift direkt auf Milliarden von Netzwerksignalen, plattformübergreifenden Mustern und Leistungsdiagnosen zu. Betrugsexperten können mithilfe einer einfachen, umgangssprachlichen Sprache sofort die Nachvollziehbarkeit auf Transaktionsebene unter die Lupe nehmen, bestimmte Leistungstrends visualisieren oder spezifische Risikoindikatoren herausarbeiten. ARIA fungiert als stets verfügbarer Risikoanalyst, der in einfacher Sprache und innerhalb von Sekunden Risikoinformationen und Einblicke zu jedem Berührungspunkt der Customer Journey liefert.

Identity Explore 2.0

Riskified erweitert zudem seine Identitätsfunktionen über die Analyse auf Transaktionsebene hinaus. Dank des neuesten Updates von Identity Explore können Betrugsbekämpfungsteams über einzelne Konten hinaus einen umfassenden Überblick über die Identität über alle Geräte und Händler im Riskified-Netzwerk hinweg gewinnen. Es deckt verborgene Konten und Verbindungen im gesamten Netzwerk auf und ermöglicht Einblicke in Verhaltensmuster, die aus der Perspektive eines einzelnen Händlers nicht erkennbar sind. So erhalten Händler einen netzwerkweiten Überblick über Identitäten und Aktivitäten über mehrere Konten und Interaktionen hinweg, einschließlich verdächtiger Verhaltensmuster, anstatt isoliert zu agieren. Betrugsbekämpfungsteams können alle ihre Identitäten an einem Ort einsehen, Filter anwenden, um nicht nur einzelne Betrüger, sondern ganze Gruppen von Betrügern und Missbrauchsringe aufzudecken, und diese in Echtzeit blockieren oder kennzeichnen und verfolgen. Dieser Ansatz nutzt das umfangreiche Datenkonsortium von Riskified und erstreckt sich über die gesamte Kundenreise, sodass Händler Risiken anhand des Verhaltens der Nutzer bewerten können und nicht nur anhand dessen, was diese in einem einzelnen Moment tun.

Verbesserungen an Decision Studio

Mit Decision Studio können Teams die Erkenntnisse aus Riskified ARIA, der Erklärbarkeit von Entscheidungen und Identity Explore in einsetzbare Geschäftsregeln umsetzen. Es können auf KI basierende Betrugsregeln erstellt, im Simulations- oder Schattenmodus getestet und erst dann implementiert werden, wenn volles Vertrauen in das Ergebnis besteht. Geschäftsregeln profitieren davon, dass Identitäts- und Netzwerkmuster anstelle einzelner Datenpunkte aus dem eigenen Shop eines Händlers herangezogen werden. Dies ermöglicht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Geschäftsverständnis des Betrugsbekämpfungsteams und den KI- sowie Machine-Learning-Modellen von Riskified. Mit der neuen "Identity Feedback Loop"-Funktion werden die in Identity Explore 2.0 erstellten Identitäts- und Verhaltenskennzeichnungen zu automatisierten Auslösern für dynamische Geschäftsrichtlinien in Decision Studio. Mithilfe dieser identitätsbasierten Kennzeichnungen können Händler ihre Regeln verfeinern, um besser zwischen legitimen Kunden und risikobehaftetem Verhalten zu unterscheiden, das durch eine Kombination aus Identitätssignalen und Verhaltensmustern gekennzeichnet wird. Dank dieser Verbesserungen haben die Betrugsbekämpfungsteams das Ruder in der Hand und können ihre spezifische Geschäftsausrichtung mit voller Zuversicht in die Risikostrategie einfließen lassen.

Zusammengenommen spiegeln diese Funktionen einen umfassenden Wandel in der Betrugsprävention wider: weg von vereinzelten Entscheidungen an der Kasse hin zu kontinuierlicher Analyse über die gesamte Kaufreise hinweg. Anstatt die Automatisierung zu ersetzen, konzentriert sich Riskified darauf, sie benutzerfreundlicher zu gestalten, indem es Teams Einblick in die Entscheidungsfindung gewährt und ihnen praktische Möglichkeiten bietet, bei Bedarf einzugreifen, ohne den Betriebsablauf zu verlangsamen.

Diese neuesten Veröffentlichungen gehen direkt auf den zunehmenden Druck durch KI-gestützten Betrug und Missbrauch ein. Der einheitliche Ansatz von Riskified der Account Intelligence, Checkout Intelligence, Policy Intelligence und Dispute Intelligence umfasst schließt die durch isolierte Ermittlungstools entstandenen Informationslücken und stellt sicher, dass stets die umfassendsten und genauesten Erkenntnisse direkt in die Risikomanagement-Workflows der Händler integriert werden. Dies gewinnt umso mehr an Bedeutung, je weiter sich KI und agentenbasierte Interaktionen ausbreiten, da es ohne ein klares Verständnis der zugrunde liegenden Identität und des Verhaltens immer schwieriger wird, zwischen legitimen Nutzern und böswilligen Aktivitäten zu unterscheiden.

Riskified stellte zudem neue Erkenntnisse aus einer Live-Umfrage vor, die auf der Ascend 2026 unter Hunderten von E-Commerce-Führungskräften großer Unternehmen durchgeführt wurde, die ein Gesamtumsatzvolumen (TPV) von mehr als 1,1 Billionen US-Dollar repräsentieren. Die Live-Umfrage untersuchte, inwieweit Händler bei der Einführung von KI-gestützten Einkaufsassistenten vorankommen, da generative KI im Kundenerlebnis zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Auf die Frage nach dem aktuellen Stand der Einführung zeigten die Antworten, dass sich der Markt noch im Wandel befindet:

12 verfügen bereits über einen KI-Einkaufsassistenten

25 entwickeln derzeit aktiv ihren eigenen KI-Einkaufsassistenten

41 prüfen derzeit ihre Optionen, haben aber noch nicht mit dem Bau begonnen

Insgesamt nutzen bereits 78 der Händler KI-Einkaufsassistenten, unabhängig davon, ob sie sich noch in der Erkundungsphase befinden, diese gerade entwickeln oder bereits im Einsatz haben.

Diese Ergebnisse unterstreichen einen Wandel in der E-Commerce-Strategie, da generative KI sich zunehmend von der Backend-Optimierung hin zur Kundeninteraktion im Frontend verlagert, was neue Fragen hinsichtlich der Verantwortung für die Kundenbeziehung, der Steuerung des Kundenerlebnisses und der Rolle externer KI-Plattformen im Handel aufwirft.

Um mehr über diese neuen KI-Funktionen und die Risk Intelligence Suite von Riskified zu erfahren, vereinbaren Sie hier einen Beratungstermin mit einem Betrugsexperten von Riskified.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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