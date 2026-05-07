Die GGW Group GmbH verstärkt ihre Führungsriege: Dr. Markus Neuhauser wurde mit Wirkung zum 01.05.2026 in die Geschäftsführung berufen. Als Chief Financial Officer (CFO) ist er für die Bereiche Finanzen, Einkauf, Recht und IT verantwortlich. Die GGW Group GmbH meldet einen Neuzugang in der Geschäftsführung: Seit Anfang Mai ist Dr. Markus Neuhauser Chief Financial Officer (CFO). In dieser Position verantwortet er die Bereiche Finanzen, Einkauf, Recht und IT und übernimmt damit eine zentrale Rolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact