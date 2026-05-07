Die Q1-Ergebnisse von HelloFresh lagen leicht über den Konsensschätzungen. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 7,7% in konstanten Währungen auf 1,68 Mrd. EUR, während das AEBITDA bei 23,6 Mio. EUR lag, einschließlich eines negativen Effekts von etwa 25 Mio. EUR aufgrund schwerer Winterstürme. Der Free Cash Flow blieb mit 49 Mio. EUR positiv. Die zugrunde liegenden Trends bleiben gemischt. Die Meal Kits verzeichnen weiterhin eine Verringerung der Rückgänge und der durchschnittliche Bestellwert (AOV) verbessert sich, jedoch bleiben die Bestellvolumina schwach und die RTE-Sparte ist weiterhin defizitär. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, jedoch deuten Managementaussagen auf ein schwaches Q2 und damit einen anspruchsvolleren Erholungsweg im H2 hin. Daher halten wir an unserem Kursziel von 4,10 EUR fest und bleiben mit einer HOLD-Einstufung an der Seitenlinie, da das Execution-Risiko weiterhin hoch ist und das Aufwärtspotenzial begrenzt erscheint. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se
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