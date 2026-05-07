HAMBORNER REIT hat einen soliden Start ins Jahr 2026 gemeldet, mit einem FFO von 11,7 Mio. EUR und einem bemerkenswerten Anstieg der vergleichbaren Mieten um 2,6 %. Obwohl Veräußereffekte zu einem leichten nominalen Rückgang der Einnahmen führten, stieg der NAV pro Aktie auf 9,27 EUR. Die Bilanz bleibt eine Festung mit einem LTV von 43,1 % und einem stabilen durchschnittlichen Zinssatz von 2,15 %. Mit der Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und einer niedrigen Leerstandsquote von 3,5 % beweist das Unternehmen seine Widerstandsfähigkeit. Bei einem Handelskurs von etwa 50 % unter dem NAV bietet die Aktie ein überzeugendes Wertangebot, wobei die Neupositionierung des Managements voraussichtlich kurzfristige Ertragsbelastungen ausgleichen wird. Dies unterstützt unsere fortgesetzte BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 10,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag
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