Der Q1-Bericht war schwach, aber insgesamt im Einklang mit unseren Erwartungen und dürfte den Tiefpunkt für das Jahr markieren. Das Hauptaugenmerk lag auf dem starken Anstieg der Auftragseingänge, die mit 149,3 Mio. EUR (+70% im Jahresvergleich, +27% im Quartalsvergleich) einen neuen Rekordwert erreichten, was deutlich über unseren Erwartungen lag und durch eine breit angelegte Stärke in beiden Segmenten unterstützt wurde. Da die Auftragseingänge nach Quartalsende weiterhin stark bleiben und der Auftragsbestand auf 330,1 Mio. EUR (+24% gegenüber Dezember 2025) gestiegen ist, hat sich die Sichtbarkeit für die kommenden Quartale erheblich verbessert. Wir sind der Ansicht, dass der aktuelle Nachfrageszyklus bis 2026 und 2027 aufrechterhalten werden kann, was die Grundlage für ein starkes zweistelliges Wachstum in den kommenden Jahren legt. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unser Kursziel auf 90,00 EUR, von zuvor 70,00 EUR, stufen jedoch die Aktie von BUY auf HOLD herab, nachdem die Aktienkurse zuletzt gestiegen sind, da das Risiko-Ertrags-Verhältnis nun ausgewogener erscheint. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
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