Viele Wearables tracken Daten. Die wenigsten erklären sie. Die HUAWEI WATCH FIT 5 Pro setzt genau hier an und kombiniert Gesundheitsdaten so, dass sie im Alltag tatsächlich nutzbar werden. Vom Tracking zur Einordnung Ein kurzer Blick am Morgen auf die Uhr: Schlafdauer, Herzfrequenz, vielleicht ein Score. Das kennen viele. Neu ist, wie diese Daten zusammengeführt werden. Die HUAWEI WATCH FIT 5 Series analysiert nicht nur Schlafphasen, sondern bezieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n