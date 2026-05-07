Straßburg (ots) -Ab 9. Juni auf arte.tv und am Dienstag, 9. Juni um 20.15 Uhr auf ARTEDokumentarfilm von Sam Piranty, RBB/ARTE, BBC Storyville, DOCDAYS Productions, Deutschland, Großbritannien 2026, 83 Min., ErstausstrahlungDas Thema Pädokriminalität ist unfassbar und unerträglich. Wie halten es diejenigen aus, die nicht wegschauen dürfen? Was macht das mit ihnen? Und warum setzen sie sich dem weiterhin aus? Für diesen Film treten verdeckte Ermittler aus verschiedenen Ländern vor die Kamera.US-Fahnder Greg Squire spürt Pädophile auf, die im Dark Web operieren. Er ist gezwungen, das Unvorstellbare zu sehen und zu denken. Doch nur so hat er die Chance, diejenigen zu stoppen, die Kinder missbrauchen. Gemeinsam mit Ermittlern aus der ganzen Welt arbeitet er daran, Täter zu identifizieren und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sie verbringen Monate, sich in Netzwerke einzuschleusen, Hinweise auf Orte und Täter zusammenzutragen und mithilfe digitaler Forensik Täter zu entlarven.Regisseur Sam Piranty hat Greg und seine Kollegen mehrere Jahre lang begleitet. Sein Dokumentarfilm gewährt einen außergewöhnlichen Einblick in die internationale Polizeiarbeit.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/126185-000-A/)Im Anschluss am 9. Juni folgt:TikTok, die mächtigste App der Welt21.40 | Bereits online auf arte.tv2-teilige Dokumentation von Vincent De Cointet, ARTE France, Morgane Production, Frankreich 2024, 2x45 Min.Die weltweit beliebteste App sorgt für politischen Zündstoff. Seit Jahren erwägen die USA und Europa ein Verbot der Plattform. Die zweiteilige Doku beleuchtet die Ursprünge der App in China und analysiert den Einfluss von TikTok auf die globalisierte Wirtschaft und den Krieg um unsere Daten.> Online auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/RC-026402/tiktok-die-maechtigste-app-der-welt/)Digital Aliens - Die neue Ungleichheit23.20 | Ab 18. Mai auf arte.tvDokumentarfilm von Ursula Duplantier und Jan Tenhaven, MDR/ARTE, Hoferichter & Jacobs, Deutschland 2025, 90 Min., ErstausstrahlungDie Dokumentation zeigt, wie Digitalisierung Gesellschaften neu ordnet. Teilhabe hängt zunehmend von Zugang, Kompetenzen und Algorithmen ab. Millionen scheitern an digitalen Systemen, während automatisierte Entscheidungen unseren Alltag prägen. Expertinnen und Experten analysieren Macht und Risiken - und fragen: Wie kann gerechte Teilhabe entstehen?> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/120412-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6270433