Mit Alexa Plus bringt Amazon die KI-Version seiner Sprachassistenz auch in deutsche Haushalte. Statt immer die gleichen Satzbausteine zu nutzen, soll man künftig in natürlicher Sprache mit Alexa kommunizieren können. Wer früh dabei sein will, muss allerdings eine von zwei Voraussetzungen erfüllen. Mit dem Start von Alexa sorgte Amazon 2014 für Aufsehen. Zwar gab es zu diesem Zeitpunkt bereits Lösungen wie Google Now oder Siri, doch beide funktionierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n