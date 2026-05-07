Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern wurden in Tschechien die Inflationsdaten veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate sei im April auf 2,5% gestiegen und liege damit über dem Inflationsziel der Tschechischen Nationalbank (CNB), die heute über die Zinssätze entscheide. Welche Reaktion sei von den Zentralbankern zu erwarten? Da die CNB in den letzten Monaten bei Zinssenkungen zurückhaltend agiert habe, liege der aktuelle Leitzins bei 3,5%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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